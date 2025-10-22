Четири знака ће у наредном периоду блистати од среће: Да ли сте међу њима?

Извор:
Срећа иде на руку за четири хороскопска знака током ове сезоне Шкорпија, која почиње 22. октобра када Сунце врши свој годишњи улазак у знак Шкорпије гдје ће остати до 21. новембра.
Током ове сезоне Шкорпије, Марс у Шкорпији, Сатурн у Рибама и Јупитер у Раку створиће велики тригон на небу, што је повољан аспект међу воденим знацима. Велики тригон је повезан са лаким протоком енергија и у елементу воде показује емпатију, јаке емоције и мање борбе. Ова позитивна конфигурација је најближа током посљедње недјеље октобра до прва четири дана новембра.
Под цијелом овом моћном енергијом Шкорпије, срећа фаворизује четири хороскопска знака ове сезоне Шкорпије.
Срећа вам иде на руку током сезоне Шкорпија када Марс, Сунце и Меркур проводе вријеме у вашој петој кући љубави, пријатеља и забаве. Ово је идеално вријеме за љубав, пријатељства и друштвене активности, као и за изласке у ресторане, барове, клубове или било која мјеста за забаву.
Када Марс уђе у Стријелца у новембру, ући ће у вашу шесту кућу посла и здравља. Овдје ћете бити више фокусирани на посао и могли бисте започети нови здравствени режим. Експанзивни Рак је у вашој првој кући, што вас подстиче да посегнете за звијездама у смислу раста, нових могућности и оптимизма, и ово се сматра срећном годином са Јупитером у вашем знаку.
Венера у Ваги транзитира вашу четврту кућу дома и породице, нешто са чиме сте дубоко повезани. Сада је вријеме да се окупите са пријатељима и породицом код куће. Уживаћете у боравку у свом дому и можда чак урадите и неке нове декорације.
Када Венера напусти Вагу, улази у вашу пету кућу љубави, што ово чини одличним временом за дружење или упознавање некога новог. Велики водени тригон пада у вашу прву кућу себе, пету кућу љубави и пријатеља и девету кућу путовања, образовања и погледа на свијет, стварајући невероватне могућности у овим областима. Ово би требало да буде једно од најбољих и најраспрострањенијих доба године за вас.
Нема сумње да вам срећа иде на руку током ваше сезоне. На почетку сезоне Шкорпије, Меркур, Сунце и Марс су сви у вашој првој кући себе. Пажња ће бити усмјерена на вас и оно што желите са Сунцем у Шкорпији. Марс ће донијети акцију, кретање и почетак новог двогодишњег Марсовог циклуса.
Када Марс у новембру напусти Шкорпију и пређе у Стријелца, улази у вашу другу кућу новца. Можда ћете бити више фокусирани на новац или имати више прилика да га привучете у свој живот. Млад Мјесец 20. новембра у Стријелцу такође пада у вашу другу кућу новца, стварајући могућности за нове финансијске почетке и чинећи ово једним од најпозитивнијих периода у 2025. години за вас.
У међувремену, срећни Јупитер у Раку транзитира кроз вашу девету кућу погледа на свијет, образовања и путовања, подстичући могућности у овим областима. Венера у Ваги транзитира кроз вашу 12. кућу, што ће дати подстицај. Можда ћете жељети да проводите више времена сами или са партнером. Када Венера уђе у Шкорпију, ово је доба године када изгледате и осјећате се боље и лако привлачите друге к себи. Након тога слиједи пун Мјесец 5. новембра у вашој седмој кући партнера, стварајући фокус на најзначајније друге у вашем животу.
Срећа вам је наклоњена ове сезоне Шкорпије, када све планете у Шкорпији транзитирају кроз вашу девету кућу погледа на свијет, путовања, образовања и људи на даљину. Срећни Јупитер је у вашој петој кући љубави и пријатељстава, стварајући могућности за упознавање значајних особа, нова пријатељства и уживање у забави. Сатурн у Рибама прави посљедњи пролаз кроз вашу прву кућу, уземљујући вас и помажући вам да чврсто стојите на земљи.
Дивна Венера у Ваги транзитира кроз вашу осму кућу интимности и туђег новца. Ово је такође кућа ресурса вашег партнера, ако је имате, и повезана је са начином на који се осјећате у везама – што би требало да буде прилично добро у овом тренутку.
Када Венера напусти Вагу и пређе у Шкорпију, придружиће се осталим планетама у вашој деветој кући. Можда сте фокусирани на путовање. Млад Мјесец 20. новембра пада у вашу 10. кућу каријере, стављајући фокус на вас и чинећи ову сезону за вас значајном!
Срећа вам иде на руку ове сезоне Шкорпија, када све планете Шкорпије падају у вашу шесту кућу посла и здравља. Бићете фокусирани на посао и можда на побољшање свог здравља. Сатурн је у вашој 10. кући, подстичући вас да паметно радите за своју корист. Ово поставља велики водени тригон у вашу прву кућу себе, пету кућу љубави и девету кућу погледа на свијет, путовања и образовања, чинећи сва ова подручја лакшим и кориснијим. Ваш напоран рад би требало да се исплати са благотворним Јупитером који пада у вашу другу кућу новца, што би требало да повећа ваше самопоштовање.
Када Марс напусти Шкорпију и пређе у Стријелца 4. новембра, улази у вашу седму кућу партнера, стварајући већи фокус на оне који су вам најближи. Требало би да буде пријатан мјесец са Венером која транзитира кроз вашу пету кућу љубави, радости и пријатељства до 6. новембра, а затим се премјешта у вашу шесту кућу посла.
Пун Мјесец у Бику 5. новембра ће вам омогућити да се ослободите сваке негативности која вас можда спутава. Новембарски млад Мјесец у Стријелцу 20. новембра пада у вашу седму кућу партнера, што ово чини узбудљивом и профитабилном сезоном Шкорпија за вас.
