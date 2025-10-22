Хуманитарна утакмица за породицу Крстић: Борац дочекује Хелиос

Извор:
АТВ
22.10.2025
15:24
Кошаркаши Борца вечерас у 18 часова дочекују екипу Хелиоса у другом колу АБА 2 лиге, а меч ће имати и хуманитарни карактер.
Наиме, приход од улазница, као и средства прикупљена у кутијама за добровољне новчане прилоге на улазу у дворану, биће намијењена помоћи породици Крстић из села Ратково у Србији.
Ову породицу, коју чине отац, мајка и четворо дјеце, задесила је велика несрећа.Ћелијска олуја је срушила зид њихове куће, због чега сада живе у веома тешким условима.
КК Борац позива све љубитеље кошарке и људе доброг срца да дођу на утакмицу, уживају у спорту и подрже акцију прикупљања помоћи за породицу Крстић.
