Logo

Хуманитарна утакмица за породицу Крстић: Борац дочекује Хелиос

Извор:

АТВ

22.10.2025

15:24

Коментари:

0
Хуманитарна утакмица за породицу Крстић: Борац дочекује Хелиос
Фото: КК Борац

Кошаркаши Борца вечерас у 18 часова дочекују екипу Хелиоса у другом колу АБА 2 лиге, а меч ће имати и хуманитарни карактер.

Наиме, приход од улазница, као и средства прикупљена у кутијама за добровољне новчане прилоге на улазу у дворану, биће намијењена помоћи породици Крстић из села Ратково у Србији.

Ову породицу, коју чине отац, мајка и четворо дјеце, задесила је велика несрећа.Ћелијска олуја је срушила зид њихове куће, због чега сада живе у веома тешким условима.

КК Борац позива све љубитеље кошарке и људе доброг срца да дођу на утакмицу, уживају у спорту и подрже акцију прикупљања помоћи за породицу Крстић.

Подијели:

Тагови:

КК Борац

Хуманитарна акција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

28 мин

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

36 мин

0
Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Србија

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

39 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

44 мин

0

Више из рубрике

Џордан и даље показује зашто је највећи свих времена

Кошарка

Џордан и даље показује зашто је највећи свих времена

2 ч

0
НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

Кошарка

НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

8 ч

0
Утакмица Игокеа-Трст

Кошарка

Убједљива побједа Игокее против Трста

19 ч

0
Бурна реакција Обрадовића! Тренер Партизана се наљутио послије утакмице: Вратите се пет година уназад...

Кошарка

Бурна реакција Обрадовића! Тренер Партизана се наљутио послије утакмице: Вратите се пет година уназад...

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner