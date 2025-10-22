Воцап ограничава број порука без одговора

22.10.2025
15:12
Коментари:0
Воцап уводи ограничење броја порука које појединачни корисници и предузећа могу да пошаљу непознатим људима, а да не добију одговор.
Све поруке које корисници и предузећа шаљу људима имаће мјесечно ограничење осим у случају да постоји интеракција. На примјер ако некоме пошаљете више од три поруке а нема одговора уводи се мјесечно ограничење, преноси ПЦПресс.
Воцап за сада није прецизирао какво ће бити ограничење, јер је у току тестирање различитих ограничења. Када предузећа или појединац досегну ограничење, апликација ће приказати упозорење тим корисницима са искачућим прозором који приказује број и обавјестити да уколико наставе да том броју шаљу поруке да ће доћи до блокирања.
Ово функција ће постати активна у више држава током наредних недјеља. За сада обични корисници не спадају у ову групу која подлеже ограничењима.
Према првим реакцијама корисници поздрављају ову одлуку Воцапа.
