Воцап ограничава број порука без одговора

22.10.2025

15:12

Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Воцап уводи ограничење броја порука које појединачни корисници и предузећа могу да пошаљу непознатим људима, а да не добију одговор.

Све поруке које корисници и предузећа шаљу људима имаће мјесечно ограничење осим у случају да постоји интеракција. На примјер ако некоме пошаљете више од три поруке а нема одговора уводи се мјесечно ограничење, преноси ПЦПресс.

Сахрана генерала Небојше Павковића

Србија

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Воцап за сада није прецизирао какво ће бити ограничење, јер је у току тестирање различитих ограничења. Када предузећа или појединац досегну ограничење, апликација ће приказати упозорење тим корисницима са искачућим прозором који приказује број и обавјестити да уколико наставе да том броју шаљу поруке да ће доћи до блокирања.

Ово функција ће постати активна у више држава током наредних недјеља. За сада обични корисници не спадају у ову групу која подлеже ограничењима.

Полиција ФБиХ

Хроника

Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

Према првим реакцијама корисници поздрављају ову одлуку Воцапа.

