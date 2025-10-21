Мета уклања и гаси своју Месенџер апликацију

Извор:
21.10.2025
Компанија Мета потврдила је да ће ускоро уклонити Месенџер апликације за Windows и macOS, чиме ће десктоп корисници остати без могућности да користе овај популарни сервис изван веб прегледача.
Како преноси Верге, Месенџер апликација више није доступна за преузимање у Мајкрософт стора и Мек Еп стору, док ће већ инсталиране верзије престати да раде 14. децембра за Виндовс, односно у року од 60 дана након обавештења за мацОС кориснике.
Након тог датума, корисници ће моћи да приступе Месенџер искључиво путем веб прегледача, било на адреси messenger.com или кроз саму Фејсбук апликацију.
Из Мете поручују да је одлука дио шире стратегије "поједностављивања корисничког искуства" и преласка на веб базиране верзије својих сервиса. Такав приступ, како наводе, омогућава бржа ажурирања и лакше одржавање функционалности на свим платформама.
Ово није први пут да Мета мења правац када је реч о десктоп апликацијама. Сличан потез већ је виђен и код WhatsAppa, који је недавно добио редизајнирану веб верзију и нову Виндовс апликацију.
