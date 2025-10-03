Logo

Осуђен на смрт јер је вријеђао предсједника на Фејсбуку

Извор:

СРНА

03.10.2025

16:49

Коментари:

0
Осуђен на смрт јер је вријеђао предсједника на Фејсбуку

Тунишанин је осуђен на смрт због оптужби за вријеђање предсједника и напад на државну безбједност путем објава на друштвеним мрежама, саопштили су шеф Туниске лиге за људска права и његов адвокат.

Адвокат Усама Бутаља рекао је да је његов клијент, педесетшестогодишњи надничар Сабер Шушан обичан грађанин са ограниченим образовањем који је једноставно писао објаве у којима је критиковао предсједника прије хапшења прошле године.

"Судија у суду у Набелу осудио је човјека на смрт због објава на `Фејсбуку`. То је шокантна пресуда без преседана", навео је Бутаља.

Он је додао да је на пресуду уложена жалба.

Ограничења слободе говора пооштрена су откако је предсједник Каис Сајед преузео скоро сва овлаштења 2021. године.

Иако су судови повремено изрицали смртне казне у Тунису, ниједна није извршена више од три деценије.

Подијели:

Тагови:

fejsbuk

Тунис

Смртна казна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пао "Антонов", погинула два пилота

Свијет

Пао "Антонов", погинула два пилота

57 мин

0
Аналитичари упозоравају: Амерички нуклеарни арсенал је превише застарио

Свијет

Аналитичари упозоравају: Амерички нуклеарни арсенал је превише застарио

1 ч

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Осуђен васпитач који је силовао 16 дјечака млађих од шест година: Казна је скандалозна!

1 ч

0
Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

Свијет

Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner