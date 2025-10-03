Осуђен на смрт јер је вријеђао предсједника на Фејсбуку

Извор:
Тунишанин је осуђен на смрт због оптужби за вријеђање предсједника и напад на државну безбједност путем објава на друштвеним мрежама, саопштили су шеф Туниске лиге за људска права и његов адвокат.
Адвокат Усама Бутаља рекао је да је његов клијент, педесетшестогодишњи надничар Сабер Шушан обичан грађанин са ограниченим образовањем који је једноставно писао објаве у којима је критиковао предсједника прије хапшења прошле године.
"Судија у суду у Набелу осудио је човјека на смрт због објава на `Фејсбуку`. То је шокантна пресуда без преседана", навео је Бутаља.
Он је додао да је на пресуду уложена жалба.
Ограничења слободе говора пооштрена су откако је предсједник Каис Сајед преузео скоро сва овлаштења 2021. године.
Иако су судови повремено изрицали смртне казне у Тунису, ниједна није извршена више од три деценије.
