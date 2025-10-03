Пао "Антонов", погинула два пилота

03.10.2025
16:32
Коментари:0
Два пилота авиона "Ан-2" који се срушио у Краснојарском крају у Сибиру погинула су, а авион је уништен, саопштио је Међудржавни авијациони комитет /ИАС/.
Раније је Министарство за ванредне ситуације саопштило да је у овој несрећи погинула једна особа.
"У близини села Танзибеј у Краснојарском крају, данас се догодила авионска несрећа у којој је учествовао авион `Ан-2 РА-70350` авио-компаније `Борус`", наводи се у саопштењу ИАС-а.
ИАС додаје да су два пилота погинула, а авион уништен, као и да је почела са радом комисија за истрагу несреће
