Једна особа погинула у паду авиона

03.10.2025

Једна особа је погинула у несрећи авиона "ан-2" у Краснојарском крају у Русији, саопштено је из руског Министарства за ванредне ситуације.

"Данас у 17.00 часова по локалном времену авион 'ан-2' срушио се 40 километара од мјеста Танзибеј", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је једна особа погинула.

"Ан-2" је транспортно-десантни лаки авион, совјетског поријекла, с могућношћу вишенамјенске примјене.

