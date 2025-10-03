Једна особа погинула у паду авиона

Извор:
Једна особа је погинула у несрећи авиона "ан-2" у Краснојарском крају у Русији, саопштено је из руског Министарства за ванредне ситуације.
"Данас у 17.00 часова по локалном времену авион 'ан-2' срушио се 40 километара од мјеста Танзибеј", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се додаје да је једна особа погинула.
"Ан-2" је транспортно-десантни лаки авион, совјетског поријекла, с могућношћу вишенамјенске примјене.
