Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

03.10.2025

14:05

Фото: Printscreen/Youtube

Славни британски хеви метал бенд Iron Maiden је размишљао о повлачењу након што се Нико МекБраин повукао с турнеја.

Басиста Стив Харис открио је да преостали чланови хеви метал легенди размишљају о одласку у пензију након што је њихов дугогодишњи бубњар - који је с њима од 1982. - одсвирао свој посљедњи концерт у децембру 2024. након што је претходне године претрпио мождани удар.

У разговору за "Рок Кенди", оснивач Стив рекао је: "Искрено, нисмо имали избора и морали смо направити промјену након што је Нико имао здравствених проблема. Било је како је било, и морали смо донијети одлуку желимо ли наставити или не."

Додао је:

"Очигледно смо имали резервисану турнеју у то вријеме када се то догодило, а остали у бенду су хтјели наставити."

Стив је још рекао:

"Али на крају, након што смо прошли кроз све то, Никова је одлука била да се повуче, и сви смо поштовали чињеницу да је то одлучио учинити."

Нико је 2023. године претрпио мањи мождани удар, због којег је дјелимично парализован на десној страни тијела и није био у могућности наступати на претходном нивоу, наводи "БангПремиер".

