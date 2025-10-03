Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

Извор:
Агенције
03.10.2025
14:05
Коментари:0
Славни британски хеви метал бенд Iron Maiden је размишљао о повлачењу након што се Нико МекБраин повукао с турнеја.
Басиста Стив Харис открио је да преостали чланови хеви метал легенди размишљају о одласку у пензију након што је њихов дугогодишњи бубњар - који је с њима од 1982. - одсвирао свој посљедњи концерт у децембру 2024. након што је претходне године претрпио мождани удар.
Друштво
Путеви Српске упутили апел возачима
У разговору за "Рок Кенди", оснивач Стив рекао је: "Искрено, нисмо имали избора и морали смо направити промјену након што је Нико имао здравствених проблема. Било је како је било, и морали смо донијети одлуку желимо ли наставити или не."
Додао је:
"Очигледно смо имали резервисану турнеју у то вријеме када се то догодило, а остали у бенду су хтјели наставити."
Стив је још рекао:
"Али на крају, након што смо прошли кроз све то, Никова је одлука била да се повуче, и сви смо поштовали чињеницу да је то одлучио учинити."
Савјети
Убрзајте сушење веша током хладних дана помоћу овог трика
Нико је 2023. године претрпио мањи мождани удар, због којег је дјелимично парализован на десној страни тијела и није био у могућности наступати на претходном нивоу, наводи "БангПремиер".
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму