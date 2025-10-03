Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

03.10.2025
Дијабетес је озбиљна болест која резултира опасно повишеним нивоом шећера у крви. Иако се може контролисати, може бити опасан ако се не лијечи.
Осим уобичајених симптома, постоје мање познати знакови који би се могли појавити на стопалима. Иако тачан узрок дијабетеса типа 1 остаје непознат, дијабетес типа 2 обично је повезан с факторима попут прекомјерне тежине и недовољне тјелесне активности, иако може бити и насљедан.
Као и код било којег здравственог стања, што се раније препознају симптоми дијабетеса, брже се може осигурати медицинска помоћ. Међутим, ови упозоравајући знакови могу се појавити на неким изненађујућим мјестима.
Због повишеног нивоа шећера у крви, стопала су једно од подручја тијела које може доживјети промјене. Диабетес УК наводи да с временом повишен ниво шећера у крви може оштетити мале крвне судове које опскрбљују нерве у вашим стопалима.
"То спречава доток есенцијалних храњивих материја до нерава. Ако су вам оштећени нерви у стопалима, можете изгубити осјећај у стопалима, што се назива периферна неуропатија (оштећење нерава). То значи да можда нећете правилно осјећати ствари и можете оштетити стопала, а да то не примијетите", навели су.
Оштећеие крвни судови такође смањују доток крви у стопала, што значи да тада можете имати проблема с зацјељивањем посјекотина и рана. Такође, можете осјетити грчеве и болове у ногама или стопалима.
Фондација савјетује људима да се обрате љекару опште праксе ако примијете било који од сљедећих показатеља:
-Осјећај трнаца или утрнулост попут трнаца и иглица
-Пецкање
-Тупа бол
-Губитак осјећаја у стопалима или ногама
-Отечена стопала - можете примијетити да вам је обување ципела или ходање постало теже
-Ноге које се не зноје
-Посјекотине, ране или чиреви који не зацјељују
-Грчеви у листовима приликом одмора или ходања
-Сјајна, глатка кожа на стопалима.
Дијабетес такође може довести до оштећења живаца у ножним прстима, што резултира стањима попут:
-Канџасти прст, гдје су прсти савијени у облик канџе
-Чекићасти прст, гдје је зглоб на прсту усмјерен према горе умјесто да лежи равно
-Курје очи, које су накупљање дебелих слојева коже на врху или са стране ножних прстију
-Бунион, тврда квржица на дну палца са стране, због које палац стоји под углом.
Остали знакови дијабетеса на које треба пазити укључују: прекомјерну жеђ, често мокрење (посебно ноћу), екстремни умор, губитак тежине и губитак мишићне масе, сврбеж око пениса или вагине или чести напади кандидијазе те замагљен вид, преноси Дан.
