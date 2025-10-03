Љекари 10 година игнорисали њене симптоме, а онда је добила најгору дијагнозу

Извор:
Она
03.10.2025
11:45
Бет Стичбари из Тонбриџа у Кенту, мајка једног дјетета, годинама је била суочена са озбиљним симптомима, а љекари их нису схватали озбиљно. Њени проблеми почели су још 2015. године, када је имала само 17 година.
Први симптоми су били затвор и повремено крварење. Током више од шест година осам пута је посјетила љекара опште праксе, али сваки пут је добијала исти одговор – "то је ИБС (синдром иритабилних црева), нема разлога за бригу".
Тек у августу 2024. године, када су симптоми постали неиздрживији, упућена је на колоноскопију. Резултати су били шокантни: рак дебелог цријева у четвртом стадијуму, са метастазама на јетру и плућа.
Рак дебелог цријева, четврти најсмртоноснији рак на свету, све чешће погађа млађе одрасле. У посљедњих 30 година број дијагноза код особа млађих од 50 година порастао је за чак 50 одсто. Иако већина случајева и даље погађа старије од 50 година, стручњаци упозоравају на забрињавајући тренд: док стопе код старијих остају стабилне, код млађих расту.
Симптоми који захтевају хитну пажњу укључују:
- Промјене у ритму столице (упоран пролив или затвор)
- Крв у столици
- Бол или квржицу у стомаку
- Надутост
- Неочекивани губитак тежине и умор
Бет, данас 27-годишњакиња и стоматолошка сестра, прошла је операцију, има стому и тренутно се лечи хемиотерапијом. Упркос јаким боловима и слабости, активно се укључила у подизање свијести међу младима – дијели плакате са симптомима и охрабрује вршњаке да се прегледају.
"Имам јаке болове сваки дан и недостају ми обичне ствари, попут одласка са кћерком у парк. Моје шансе за излијечење су мале, али желим доживјети што више прекретница с њом", испричала је.
Бет такође размишља о покретању правног поступка због година погрешних дијагноза:
"Отишла сам љекару осам пута и увијек сам добијала исти одговор – пиј више воде, промијени исхрану. Да су тестови рађени раније, рак би био откривен много прије."
Она вјерује да су љекари занемарили симптоме јер је била млада и физички активна. "Доб не значи ништа када је реч о раку. Може погодити било кога – а управо зато је толико смртоносан међу млађима, јер се не прегледају."
Прича Бет Стичбари подсјећа нас колико је важно ослушкивати своје тијело и не игнорисати симптоме, чак и када смо млади и здрави. Рак не бира године, а рана дијагноза може значити разлику између живота и смрти. Њена борба није само лична – она је апел свима да препознају упозоравајуће знакове, да буду упорни у тражењу одговарајуће медицинске помоћи и да не дозволе да година или изглед превару љекаре. Бет својим примером показује да и у најтежим тренуцима постоји простор за храброст, солидарност и подизање свијести, како би други могли да избјегну исте грешке.
