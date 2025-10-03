Logo

Редовно вјежбање може да спријечи рак дојке

Слободна Далмација

03.10.2025

11:32

Редовно вјежбање може да спријечи рак дојке

Не само да су вјежбе добре за срце, крвни притисак и још много тога, већ су сада научници открили да редовно вјежбање може да смањи ризик од рака дојке код жена.

Студија, објављена у часопису "Цанцер Епидемиологy, Биомаркерс & Превентион", показује још једну позитивну страну редовног вјежбања.

Ко је учествовао

Истраживачи са Универзитета у Минесоти рекли су да опсервационе студије већ дуго показују везу између смањеног ризика од рака дојке и повећане физичке активности, али нисмо имали довољно информација о томе зашто би то могао бити случај.

"Урадили смо прву студију која показује да аеробно вјежбање утиче на начин на који наша тијела разграђују естроген како би произвела више 'добрих' метаболита (производа који остају од разградње естрогена) који смањују ризик од рака дојке", рекла је једна од истраживачица др Минди С. Курзер, универзитетска професорка на Одјељењу за нутриционистичке науке.

Студија је обухватила 391 здраву жену у пременопаузи која је већи дио свог живота провела сједећи. Њих 179 је било у контролној групи, гдје су сједиле већину времена, а 212 је било у групи која је радила 30 минута аеробних вјежби дневно.

Вјежбање је било умјереног до интензивног интензитета, укључујући трчање на траци за трчање или вјежбање на елиптичном тренажеру пет дана у недјељи током четири мјесеца. Од жена у студији, 78 одсто групе која је вјежбала и 86 одсто контролне групе је завршило студију.

Разлика од неколико килограма

Истраживачи су прикупили узорке урина од жена три дана прије почетка студије како би измјерили три естрогена и њихове метаболите. Истраживачи су унапријед знали да је одређени однос једне врсте метаболита према другој повезан са мањим ризиком од рака дојке.

Заправо, истраживачи су открили да су жене које су биле распоређене у групу за аеробне вјежбе доживјеле повећање овог заштитног односа метаболита, док оне које су сједиле нису доживеле никакву промјену! Ово је невјероватно важна информација која директно подстиче физичку активност.

Такође је недавно откривено да ако имате прекомјерну тежину, губитак неколико килограма може значајно да смањи ризик од рака дојке.

Како су навели, ризик је посебно повећан код жена у менопаузи које имају прекомјерну тежину. Ако изгубе само неколико килограма, њихов ризик је значајно смањен.

Због тога, није занемарљиво подстицати здравији начин живота који укључује довољно вјежбања и здраву исхрану.

