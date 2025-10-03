Logo

Опасан вирус који напада мозак се вратио

Извор:

Вечерњи.хр

03.10.2025

07:49

Doktor, mikroskop
Фото: Pexels

Борна вирус може узроковати тешку упалу мозга која је у већини случајева смртоносна.

У Баварској је поновно забиљежен смртни случај повезан с ријетким Борна вирусом. Овај пут, 57-годишњи мушкарац из округа Тирсченреутх преминуо је у Регенсбуршкој клиничкој болници, пише њемачки портал Фокус.

Борна вирус може узроковати тешку упалу мозга која је у већини случајева смртоносна. Само овог љета двојица мушкараца у горњој Баварској, преминула су због инфекције овим вирусом.

снијег1

Друштво

Снијег и гране на коловозу од Сокоца до Власенице

Према подацима власти, главни резервоар Борна вируса је пољска волухарица. Инфициране мишице излучују вирус путем измета, урина или слине, а саме не оболијевају. Према Баварском државном уреду за здравље и сигурност хране, људи се могу заразити контактом с инфицираним животињама или њиховим излучевинама, иако тачан начин преноса још увијек није потпуно јасан.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Не постоји "магично оружје" за Кијев

Ако људи дођу у контакт с вирусом путем инфициране мишице или њезиних излучевина, могу развити тешку упалу мозга која је у већини случајева смртоносна. Вирус је тек 2018. идентификован као узрок тешких упала мозга код људи, преноси Вечерњи.

