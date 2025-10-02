Logo

Додајте ово у јутарњу кафу и срце ће вам бити захвално

Извор:

Srbija danas

02.10.2025

15:38

Додајте ово у јутарњу кафу и срце ће вам бити захвално
Фото: Pixabay

Да ли сте знали да јутарња шољица кафе, осим што вас разбуђује и подиже енергију, може да буде и прави еликсир за ваше срце?

Према истраживањима са Јохнс Хопкинс Медицине, испијање једне до двије шољице дневно повезано је са мањим ризиком од срчаних болести и срчане инсуфицијенције. А овај додатни састојак даје јој још више позитивних ефеката.

Овај додатак не само да обогаћује укус кафе, већ и доприноси бољој циркулацији, смањењу упалних процеса у тијелу и заштити срца. Научници тврде да редовно конзумирање ове комбинације може да буде користан савезник у очувању кардиоваскуларног здравља.

Dzastin Biber

Сцена

Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

Ријеч је о какау – састојку богатом флавоноидима и антиоксидансима који благотворно дјелују на крвне судове и срце. Додавање мале количине какао праха у кафу даје неодољив укус, али и додатну здравствену вриједност.

Дакле, сљедећи пут када будете кували јутарњу кафу, пробајте да у њу убаците прстохват какао праха. Ваше срце, али и непце, сигурно ће вам бити захвални.

(сд.рс)

