Додајте ово у јутарњу кафу и срце ће вам бити захвално

Извор:
Srbija danas
02.10.2025
15:38
Коментари:0
Да ли сте знали да јутарња шољица кафе, осим што вас разбуђује и подиже енергију, може да буде и прави еликсир за ваше срце?
Према истраживањима са Јохнс Хопкинс Медицине, испијање једне до двије шољице дневно повезано је са мањим ризиком од срчаних болести и срчане инсуфицијенције. А овај додатни састојак даје јој још више позитивних ефеката.
Овај додатак не само да обогаћује укус кафе, већ и доприноси бољој циркулацији, смањењу упалних процеса у тијелу и заштити срца. Научници тврде да редовно конзумирање ове комбинације може да буде користан савезник у очувању кардиоваскуларног здравља.
Ријеч је о какау – састојку богатом флавоноидима и антиоксидансима који благотворно дјелују на крвне судове и срце. Додавање мале количине какао праха у кафу даје неодољив укус, али и додатну здравствену вриједност.
Дакле, сљедећи пут када будете кували јутарњу кафу, пробајте да у њу убаците прстохват какао праха. Ваше срце, али и непце, сигурно ће вам бити захвални.
(сд.рс)
