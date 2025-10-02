Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

02.10.2025
Џастин Бибер изазвао је буру на друштвеним мрежама објавом на дан вјенчања бивше дјевојке Селене Гомез.
Амерички пјевач Џастин Бибер (31) нашао се на мети подсмијеха након што је, на дан вјенчања своје бивше дјевојке Селене Гомез (33) са америчким продуцентом Бенијем Бланком (37), објавио низ фотографија на Инстаграму.
Бибер је уз фотографије поставио своју пјесму из 2025. године под називом ''I Do“, романтичну R&B баладу посвећену његовом браку са супругом Хејли Бибер. Многи су ту објаву протумачили као намјеран одговор на вијест о вјенчању Селене и Бенија.
У коментарима су се низале шале и критике, међу којима су се истакле поруке попут: “Изгубио си је, преболи је”, “Љубав твог живота се управо удала”, “Бени: Да! Џастин: И ја такође“, “Избор пјесме је невјероватан”.
Подсјетимо, Селена и Бени вјенчали су се у суботу након двије године везе. Срећне вијести подијелила је Селена на Инстаграму објавивши низ фотографија и кратких видеа са вјенчања, уз поруку: „27.9.25“.
Церемонија је одржана у Калифорнији, а младенци су се смјешкали, грлили, држали за руке и уживали у радосним тренуцима.
Према извјештајима ТМЗ-а, на вјенчању је било око 170 гостију, међу којима су биле бројне познате личности попут Тејлор Свифт и њеног вјереника Тревиса Келсија, Париз Хилтон, Ешли Парк и других, преноси Курир.
