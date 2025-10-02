Logo

Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

02.10.2025

15:19

Коментари:

0
Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

Џастин Бибер изазвао је буру на друштвеним мрежама објавом на дан вјенчања бивше дјевојке Селене Гомез.

Амерички пјевач Џастин Бибер (31) нашао се на мети подсмијеха након што је, на дан вјенчања своје бивше дјевојке Селене Гомез (33) са америчким продуцентом Бенијем Бланком (37), објавио низ фотографија на Инстаграму.

Пјесма “I Do” изазвала лавину коментара

Бибер је уз фотографије поставио своју пјесму из 2025. године под називом ''I Do“, романтичну R&B баладу посвећену његовом браку са супругом Хејли Бибер. Многи су ту објаву протумачили као намјеран одговор на вијест о вјенчању Селене и Бенија.

У коментарима су се низале шале и критике, међу којима су се истакле поруке попут: “Изгубио си је, преболи је”, “Љубав твог живота се управо удала”, “Бени: Да! Џастин: И ја такође“, “Избор пјесме је невјероватан”.

Селена Гомез

Сцена

Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу

Селена и Бени изговорили судбоносно “да”

Подсјетимо, Селена и Бени вјенчали су се у суботу након двије године везе. Срећне вијести подијелила је Селена на Инстаграму објавивши низ фотографија и кратких видеа са вјенчања, уз поруку: „27.9.25“.

Церемонија је одржана у Калифорнији, а младенци су се смјешкали, грлили, држали за руке и уживали у радосним тренуцима.

Dzastin Biber

Сцена

Џастин Бибер забринуо фанове: "Имам проблема са бијесом"

Познати гости на гламурозном вјенчању

Према извјештајима ТМЗ-а, на вјенчању је било око 170 гостију, међу којима су биле бројне познате личности попут Тејлор Свифт и њеног вјереника Тревиса Келсија, Париз Хилтон, Ешли Парк и других, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Džastin Biber

Hejli Biber

Selena Gomez

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда пронашла замјену: Стиже Донатас Мотиејунас

Кошарка

Звезда пронашла замјену: Стиже Донатас Мотиејунас

1 ч

0
Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Измјене у пензијским фондовима у Републици Српској

1 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

1 ч

0
Југослав Карић, српски бизнисмен

Сцена

Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

1 ч

0

Више из рубрике

Југослав Карић, српски бизнисмен

Сцена

Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

1 ч

0
Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

Сцена

Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

3 ч

0
Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

Сцена

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

5 ч

0
Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић

Сцена

Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

16

06

У несрећи код Вишеграда погинуле двије жене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner