Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

Извор:
СРНА
22.10.2025
22:52
Коментари:0
Четири особе су погинуле, а неколико њих је повријеђено у експлозији у фабрици у граду Копејску у Чељабинској области, рекао је гувернер Алексеј Текслер.
Текслер је истакао да тренутно није потврђено да се ради о украјинском нападу дроновима.
Регион
Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа
"Према прелиминарним информацијама из фабрике, четири особе су погинуле, а неколико других је повријеђено", навео је Текслер на "Телеграму".
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму