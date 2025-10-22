Logo

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

СРНА

22.10.2025

22:52

Експлозија
Фото: Pexels/Alexander Zvir

Четири особе су погинуле, а неколико њих је повријеђено у експлозији у фабрици у граду Копејску у Чељабинској области, рекао је гувернер Алексеј Текслер.

Текслер је истакао да тренутно није потврђено да се ради о украјинском нападу дроновима.

Лопата

Регион

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

"Према прелиминарним информацијама из фабрике, четири особе су погинуле, а неколико других је повријеђено", навео је Текслер на "Телеграму".

