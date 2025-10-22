Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

22.10.2025
22:28
Коментари:0
Спасилачка служба аустријског Кирхберга саопштила је да је њихов хеликоптер данас учествовао у хитном медицинском транспорту младог радника из Босне и Херцеговине који је задобио повреде приликом извођења радова.
Како преносе медији, ријеч је о 24-годишњаку који данас пријеподне повријеђен док је постављао расвјету у једном објекту.
Наводно, радник се попео на мердевине како би поставио плафонско освјетљење, али у једном моменту је изгубио равнотежу и пао са висине од два и по метра.
Након што му је особље хитне помоћи указало прву помоћ на терену, младић из БиХ је хитно хеликоптером пребачен у болницу Санкт Јохан.
Из болнице се нису оглашавали о степену повреда, преносе Независне.
