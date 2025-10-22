Logo

Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером

22.10.2025

22:28

Коментари:

0
Радник из БиХ повријеђен на радном мјесту, спасавали га хеликоптером
Фото: Pexels

Спасилачка служба аустријског Кирхберга саопштила је да је њихов хеликоптер данас учествовао у хитном медицинском транспорту младог радника из Босне и Херцеговине који је задобио повреде приликом извођења радова.

Како преносе медији, ријеч је о 24-годишњаку који данас пријеподне повријеђен док је постављао расвјету у једном објекту.

Маркет / Илустративна фотографија

Економија

Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

Наводно, радник се попео на мердевине како би поставио плафонско освјетљење, али у једном моменту је изгубио равнотежу и пао са висине од два и по метра.

Након што му је особље хитне помоћи указало прву помоћ на терену, младић из БиХ је хитно хеликоптером пребачен у болницу Санкт Јохан.

Из болнице се нису оглашавали о степену повреда, преносе Независне.

Подијели:

Тагови:

povrijeđen radnik

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

42 мин

0
Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

Наука и технологија

Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

44 мин

0
Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Свијет

Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

45 мин

0
Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

51 мин

0

Више из рубрике

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

42 мин

0
Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

Свијет

Нова премијерка Јапана свира хеви метал на бубњевима да се опусти

45 мин

0
Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

1 ч

0
Погођен брод

Свијет

Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner