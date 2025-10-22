Logo

Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције

22.10.2025

22:15

Мета укида око 600 радних мјеста у области вјештачке интелигенције
Фото: Танјуг/АП

Компанија Мета Платформс Инц. укида приближно 600 радних мјеста у својој јединици за вјештачку интелигенцију, "Мета Суперинтеллигенце Лабс", како би се брже кретала у конкурентној трци вјештачке интелигенције.

Запослени на које су утицала смањења броја радних мјеста обавијештени су данас интерним дописом у који је Блумберг имао увид, иако новоформирана група компаније ТБД Лаб, која укључује многе од недавно запослених високо плаћених радника, није била погођена.

mirka i vasiljevic instagram

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

"Смањењем величине нашег тима, биће потребно мање разговора за доношење одлуке, а свака особа ће бити више одговорна и имати већи обим и утицај", навео је у допису упућеном колегама Александар Ванг, главни директор за вјештачку интелигенцију у компанији Мета.

Мета подстиче погођене запослене да се пријаве за послове у другим дијеловима компаније и наставиће запошљавање за своје тимове за вјештачку интелигенцију, према ријечима особе упознате са плановима која је говорила под условом анонимности јер детаљи нису били јавни.

Аксиос је раније објавио информацију о смањењу броја радних мјеста.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

БиХ

Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ

Смањење броја запослених је најновији потез у заоштреној трци за вјештачку интелигенцију коју су спровели Мета и главни извршни директор Марк Закерберг, који агресивно троши новац како би одржао корак са ривалима попут ОпенАИ и Гугл.

Мета је потрошила милијарде на аквизицију врхунских талената из цијеле индустрије, укључујући инвестицију од 14,3 милијарде долара у стартап за означавање података Сцале АИ, што је довело до тога да се Ванг придружи Мети и предводи њене напоре у области вјештачке интелигенције, наводи Блумберг.

