Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Извор:
Телеграф
22.10.2025
22:08
Коментари:0
Пјевачица Катарина Грујић појавила се вечерас на једном догађају у Београду на води, када је стала пред медије и говорила о бројним актуелним темама.
Новинари су је питали о ситуацији која је недавно задесила Вујадина Савића и Мирку Васиљевић, а о којој брује друштвене мреже.
БиХ
Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ
Истакавши да су Вујадин и Мирка њени пријатељи, пјевачицу су питали да ли се чула са њима од тада, на шта је она рекла:
- Чула сам се са свима са којима треба да се чујем. О таквој теми просто нећу јавно говорити. Они имају моју пуну подршку, до краја живота. Тој породици треба мир, што више коментаришему ту приватну тему, све се иде даље - рекла је Катарина Грујић, па на сљедеће питање додала:
- Мене и Марка су уплитали у то на друштвеним мрежама са монтажама? Не знам, стварно нисам видјела то, мене нико у то није уплитао - истакла је пјевачица.
Сцена
3 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму