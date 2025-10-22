Logo

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Извор:

Телеграф

22.10.2025

22:08

Коментари:

0
Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Пјевачица Катарина Грујић појавила се вечерас на једном догађају у Београду на води, када је стала пред медије и говорила о бројним актуелним темама.

Новинари су је питали о ситуацији која је недавно задесила Вујадина Савића и Мирку Васиљевић, а о којој брује друштвене мреже.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

БиХ

Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ

Истакавши да су Вујадин и Мирка њени пријатељи, пјевачицу су питали да ли се чула са њима од тада, на шта је она рекла:

- Чула сам се са свима са којима треба да се чујем. О таквој теми просто нећу јавно говорити. Они имају моју пуну подршку, до краја живота. Тој породици треба мир, што више коментаришему ту приватну тему, све се иде даље - рекла је Катарина Грујић, па на сљедеће питање додала:

- Мене и Марка су уплитали у то на друштвеним мрежама са монтажама? Не знам, стварно нисам видјела то, мене нико у то није уплитао - истакла је пјевачица.

Подијели:

Тагови:

Katarina Grujić

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амри Пашић Фаћо

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

58 мин

0
ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке

Наука и технологија

ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке

1 ч

0
Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

1 ч

0
Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

Република Српска

Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

1 ч

0

Више из рубрике

Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

Сцена

Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

3 ч

0
Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

Сцена

Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

9 ч

0
Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац

Сцена

Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац

9 ч

0
Робот Тоша раскринкао нови љубавни пар у Елити

Сцена

Робот Тоша раскринкао нови љубавни пар у Елити

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner