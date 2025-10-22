Logo

ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке

Извор:

Б92

22.10.2025

21:51

Коментари:

0
ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке
Фото: Pixabay

Криминалци на интернету користе видео садржаје на платформи ТикТок, преко којих шире малвер.

На популарној друштвеној мрежи ТикТок све чешће се појављују видео снимци који обећавају "бесплатну" активацију софтвера попут Windowsa, Spotify-a или Netflixa, али иза њих се крије софистицирани малвер који краде податке.

Како пише сајт Блипинг компјутер, у питању је нови талас такозваних "ClickFix" напада, у којима се корисници наводе да у PowerShell прозор укуцају наизглед безазлену команду. Умјесто активације софтвера, та команда заправо преузима злонамјерни код који инсталира програм познат као Аура Стилер.

амир пашић фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Овај малвер прикупља лозинке, колачиће, податке из прегледача и крипто-новчаника, а затим их прослијеђује нападачима. У неким случајевима покреће се и додатни код компајлиран "у лету", чија сврха још није потпуно разјашњена.

Безбједносни стручњак Зејвиер Мертенс, који је први открио кампању, упозорава кориснике да никада не копирају и не извршавају команде које пронађу на интернету, посебно оне из видео упутстава на друштвеним мрежама.

Ако сте већ покренули овакву команду, одмах промените лозинке и провјерите да ли су ваши уређаји компромитовани, пише Б92.

Подијели:

Таг:

Tik Tok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

1 ч

0
Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

Република Српска

Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

1 ч

0
Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици

Друштво

Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици

1 ч

0
Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

1 ч

0

Више из рубрике

ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

Наука и технологија

ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

5 ч

0
Пун Мјесец

Наука и технологија

Кинези открили неочекиван материјал на тамној страни Мјесеца

7 ч

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

7 ч

0
Википедија биљежи огроман пад посјете

Наука и технологија

Википедија биљежи огроман пад посјете

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner