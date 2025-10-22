Википедија биљежи огроман пад посјете

Извор:
Познат је главни кривац који је довео до пада посјете Википедије и за осам процената.
Број посјета глобалној онлајн енциклопедији Википедија пао је за осам одсто међугодишње, показује блог вишег директора за производе и основна искуства Фондације Википедија Маршала Милера.
Пад посјета Википедији је примјетан након ажурирања система за детекцију ботова, које је открило да је дио претходног "веома високог" саобраћаја заправо долазио од ботова који су покушавали да избјегну контролу, док су посјете стварних људи знатно мање.
Милер објашњава да је пад посјета повезан са промјенама у начину на који људи траже информације. Генеративна вјештачка интелигенција и друштвене мреже постају главни извор знања, док претраживачи као што је Гугл све више пружају одговоре директно корисницима, умјесто да упућују на изворе попут Википедије.
Поред тога, млађе генерације све чешће користе друштвене мреже за информисање и мање претражују по интернету како би стекле нова знања, преноси Tech Crunch.
Фондација упозорава да смањење посјета Википедији може да утиче на број волонтера који уређују садржај и дародаваца који подржавају рад онлајн енциклопедије.
