Сијарто: Путин неће бити ухапшен у Будимпешти

Извор:

СРНА

22.10.2025

10:18

Коментари:

0
Фото: АТВ

Будимпешта неће поштовати одлуку Међународног кривичног суда /МКС/ да се ухапси предсједник Русије Владимир Путин уколико посјети Мађарску, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Што се тиче МКС-а, предсједник Путин је љетос био у САД и није ухапшен. Ако дође у Мађарску, такође неће бити ухапшен", рекао је Сијарто за Си-Ен-Ен.

Сијарто је изразио наду да ће европске земље обезбиједити пролазак Путиновог авиона до Мађарске када се организује састанак руског предсједника са предсједником САД Доналдом Трампом у Будимпешти, уз напомену да би, уколико то не учине, дјеловало да европске земље не желе мир у Украјини.

Тагови:

Петер Сијарто

Putin

Владимир Путин

Коментари (0)
