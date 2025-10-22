Сијарто: Путин неће бити ухапшен у Будимпешти

Извор:
СРНА
22.10.2025
10:18
Коментари:0
Будимпешта неће поштовати одлуку Међународног кривичног суда /МКС/ да се ухапси предсједник Русије Владимир Путин уколико посјети Мађарску, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Што се тиче МКС-а, предсједник Путин је љетос био у САД и није ухапшен. Ако дође у Мађарску, такође неће бити ухапшен", рекао је Сијарто за Си-Ен-Ен.
Сијарто је изразио наду да ће европске земље обезбиједити пролазак Путиновог авиона до Мађарске када се организује састанак руског предсједника са предсједником САД Доналдом Трампом у Будимпешти, уз напомену да би, уколико то не учине, дјеловало да европске земље не желе мир у Украјини.
