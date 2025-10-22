Филмска акција у Загребу: Лопов из БиХ бјежао преко кровова, сва сила полиције га тражила

Извор:
Вечерњи.хр
22.10.2025
10:06
Након завршене истраге, тридесетједногодишњак је предат притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава због покушаја тешке крађе проваљивањем.
Трешњевку је у раним јутарњим часовима узнемирила права филмска акција. Према ријечима свједока, више од двадесет полицајаца претраживало је улице и дворишта, а неки су, како кажу, улазили и у кућу по кућу тражећи мушкарца који је бјежао по крају. Данас се о свему огласила и Полицијска управа загребачка, откривши да је ријеч о тридесетједногодишњем држављанину Босне и Херцеговине, који је ухапшен након што је покушао провалити у два објекта.
Како наводи полиција, све је почело 21. октобра око 2.30 часова, када је мушкарац на Трешњевци, у Виничкој улици, покушао провалити у музички студио у власништву седамдесетогодишњака. Употријебио је тјелесну снагу како би избацио оквир врата из лежишта и ушао у простор, али му је план пропао када га је уочила шездесетпетогодишња чланица породице, па је побјегао.
Недуго затим покушао је провалити и у стан у оближњој Кунагорској улици, гдје је с крова дошао до терасе поткровља и потргао ролетне, али је и тада одустао од уласка. Потом је наставио ходати по кровишту, а када га је уочио власник другог стана, дао се у бијег и сакрио на тавану зграде. Полицајци су га на крају пронашли, ухапсили и привели на криминалистичко истраживање.
