Филмска прича о уклетом дијаманту: Лопови у Лувру га заобишли иако вриједи 60 милиона долара

Извор:

Нова.рс

20.10.2025

12:26

Коментари:

0
Филмска прича о уклетом дијаманту: Лопови у Лувру га заобишли иако вриједи 60 милиона долара

Пљачка музеја Лувр, изведена за свега седам минута, шокирала је свијет и узнемирила француске власти. Иако је јутрос саопштено да ће Лувр данас, 20. октобра, бити отворен за посјетиоце, убрзо је објављено да ће ипак остати затворен током цијелог дана.

Ово је саопштено дан након велике пљачке у којој су украдени драгоцјени експонати „непроцјењиве вриједности“, преноси БФМ ТВ.

Занимљиво је да Аполонова галерија није изгубила своје највриједније експонате – круну царице Евгеније и чувени „уклети“ дијамант.

Француско министарство културе саопштило је да је из Аполонове галерије украдено осам предмета, али не и изузетно вриједна круна супруге Наполеона III, царице Евгеније, коју су лопови испустили на излазу. Такође су пропустили легендарни дијамант „Регент“, чија се вриједност процјењује на више од 60 милиона америчких долара, преноси Гардијан.

Ипак, поједини вјерују да дијамант није случајно „прескочен“, јер га прати репутација „уклетог камена“.

„Регент“ је један од најпознатијих дијаманата на свијету — бијели, изузетно чист камен тежак 140,64 карата (28,128 г), који се чува у средишту Аполонове дворане у Лувру.

пљачка лувр

Свијет

Појавио се снимак пљачке музеја Лувр

Према легенди, дијамант је 1698. године у руднику Колур у Индији пронашао роб који је сакрио сирови камен у рани на нози како га надзорници не би открили. Када је покушао да га прода на обали, понудио је капетану брода половину профита ако му помогне да га изнесе из земље — али га је овај убио и продао драгуљ трговцу Јамханду. Тако је започело бурно путовање овог камена, преноси Нова.

Према документима које цитира Википедија, Томас Пит, гувернер тврђаве Сент Џорџ, купио је дијамант од Јамханда, а већ наредне године га је послао у Лондон, сакривеног у ђону ципела свог сина Роберта, на броду Loyal Cooke. У Лондону је камен обрађен код јеврејског мајстора Хариса између 1704. и 1706. године.

Лувр-пљачка

Свијет

"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"

Након више неуспјелих покушаја продаје европским владарским породицама, дијамант је 1717. године купио за француску круну Филип II, војвода од Орлеанса, који је у то вријеме био регент Француске. Камен је био уграђен у круну Луја XV приликом његовог крунисања 1722. године, а касније и у круну Луја XVI 1775. Такође је украшавао шешир Марије Антоанете.

Током Француске револуције 1792. године, „Регент“ је украден заједно с другим крунским драгуљима, али је касније пронађен у кровним гредама једног тавана у Паризу. Накнадно су га револуционарне власти користиле као залог за финансирање војних операција, све док га 1801. није откупио Наполеон Бонапарта, који га је поставио на дршку свог церемонијалног мача.

Током XIX вијека, дијамант је украшавао круне Луја XVIII, Карла X и Наполеона III, а затим је постављен у грчку дијадему дизајнирану за царицу Евгенију.

Од 1887. године дијамант је дио сталне поставке Лувра као драгуљ од државног значаја, али због трагичних судбина својих власника, прати га прича о проклетству. Вјерује се да је убиство роба који га је открио „бацило тамну сенку“ на камен, уврстивши га међу „уклете дијаманте“.

Пљачка Лувра

Свијет

Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

Према подацима француских власти, украдено је осам предмета, међу којима дијадеме, огрлице, наушнице и брошеви који су припадали Наполеоновој супрузи, царици Марији-Лујзи, његовој снаји краљици Хортенс од Холандије, краљици Мари-Амели, супрузи последњег француског краља Луја-Филипа (владао од 1830. до 1848), као и царици Евгенији, супрузи Наполеона III (владао од 1852. до 1870).

Круна царице Евгеније, иако украдена, пронађена је недалеко од музеја — оштећена, након што су је лопови испустили приликом бијега.

