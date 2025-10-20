Logo

"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"

Француски министар правде Жерар Дарманин изјавио је да је пљачка накита у музеју Лувр послала веома негативну слику Француске, јер је показала неуспјех безбједносних служби.

Дарманин је истакао да ће полиција ухапсити виновнике јучерашње пљачке.

"Оно што је сигурно јесте да смо оманули", рекао је Дарманин у интервјуу за француску радио станицу "Франс Интер".

Свијет

Појавио се снимак пљачке музеја Лувр

Он је навео да постоји много музеја у Француској са непроцјењивим вриједностима.

Лопови су украли осам предмета непроцјењиве вриједности из париског музеја Лувр.

У пљачки су учествовале четири особе.

