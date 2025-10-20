Logo

Појавио се снимак пљачке музеја Лувр

Извор:

Индекс

20.10.2025

07:07

Појавио се снимак пљачке музеја Лувр
Фото: Printscreen/X

Група од четири маскирана пљачкаша извршила је брзу и прецизну пљачку у паришком музеју Лувр, у галерији Аполона. Пљачка је трајала само неколико минута; лопови су ушли вањским путем користећи механизовану платформу којом су приступили горњем прозору и потом разбили двије витрине високе безбједности.

Према истражним изворима и изјавама јавне тужитељке Лауре Beccuau, за пљачку је одговорна специјализована група од четири особе чија су лица била д‌јеломично скривена. Починиоци су побјегли на снажним скутерима. Истрага је у току, прегледавају се све расположиве надзорне камере, испитују се трагови с платформе, а полиција трага и за могућим помагачима или наручиоцима.

На друштвеним мрежама појавио се снимак починиоца с надзорне камере у Лувреу. На снимци се види како један од пљачкаша разбија стакло с драгуљима.

Тагови:

Luvr

Пљачка

muzej

07

25

Боинг излетио с писте, ударио у возило па завршио у мору

07

25

Двије Британке превеслале Тихи океан: Након 6 мјесеци стигле на одредиште

07

24

Авион ударио у возило, па заједно улетели у море

07

21

Дан жалости у Сремској Митровици поводом несреће превртања аутобуса

07

19

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

