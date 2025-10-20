Појавио се снимак пљачке музеја Лувр

Извор:
Група од четири маскирана пљачкаша извршила је брзу и прецизну пљачку у паришком музеју Лувр, у галерији Аполона. Пљачка је трајала само неколико минута; лопови су ушли вањским путем користећи механизовану платформу којом су приступили горњем прозору и потом разбили двије витрине високе безбједности.
Према истражним изворима и изјавама јавне тужитељке Лауре Beccuau, за пљачку је одговорна специјализована група од четири особе чија су лица била дјеломично скривена. Починиоци су побјегли на снажним скутерима. Истрага је у току, прегледавају се све расположиве надзорне камере, испитују се трагови с платформе, а полиција трага и за могућим помагачима или наручиоцима.
На друштвеним мрежама појавио се снимак починиоца с надзорне камере у Лувреу. На снимци се види како један од пљачкаша разбија стакло с драгуљима.
The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.— lone wolf (@MApodogan) October 19, 2025
According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5
