Погинула два израелска војника

Два израелска војника погинула су у јутрошњем нападу на њихов положај код прелаза Рафа у Појасу Газе, а начелник Штаба израелске армије генерал-потпуковник Ејал Замир рекао је да тај догађај представља кршење примирја од стране Хамаса.
"Трупе Израелских одбрамбених снага морају да остану у стању високе приправности. Спремни смо и припремамо се за сваки сценарио", рекао је Замар, а преноси лист "Тајмс оф Израел".
Он је нагласио да ће војска наставити да дјелује одлучно да би заштитила безбједносне интересе државе Израел.
