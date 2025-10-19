Logo

Погинула два израелска војника

19.10.2025

20:35

Погинула два израелска војника

Два израелска војника погинула су у јутрошњем нападу на њихов положај код прелаза Рафа у Појасу Газе, а начелник Штаба израелске армије генерал-потпуковник Ејал Замир рекао је да тај догађај представља кршење примирја од стране Хамаса.

"Трупе Израелских одбрамбених снага морају да остану у стању високе приправности. Спремни смо и припремамо се за сваки сценарио", рекао је Замар, а преноси лист "Тајмс оф Израел".

Свијет

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

Он је нагласио да ће војска наставити да дјелује одлучно да би заштитила безбједносне интересе државе Израел.

Израел

Хамас

Појас Газе

