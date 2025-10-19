Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

Извор:
Агенције
19.10.2025
18:12
Коментари:0
Израелска војска саопштила је да је започеле серију напада на југу Појаса Газе као одговор на, како се наводи, грубо кршење споразума о прекиду ватре које се догодило данас.
„Као одговор на грубо кршење споразума о прекиду ватре раније данас, израелске одбрамбене снаге су покренуле серију удара на терористичке мете Хамаса на југу Појаса Газе“, наводи се у саопштењу израелске војске.
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху наредио је војсци раније данас да предузме одлучне мјере против екстремиста у Гази након инцидента са пуцњавом у јужном дијелу енклаве.
Свијет
47 мин0
Свијет
54 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму