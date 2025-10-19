Logo

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

Извор:

Агенције

19.10.2025

18:12

Коментари:

0
Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе
Фото: Tanjug / AP

Израелска војска саопштила је да је започеле серију напада на југу Појаса Газе као одговор на, како се наводи, грубо кршење споразума о прекиду ватре које се догодило данас.

„Као одговор на грубо кршење споразума о прекиду ватре раније данас, израелске одбрамбене снаге су покренуле серију удара на терористичке мете Хамаса на југу Појаса Газе“, наводи се у саопштењу израелске војске.

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху наредио је војсци раније данас да предузме одлучне мјере против екстремиста у Гази након инцидента са пуцњавом у јужном дијелу енклаве.

Подијели:

Тагови:

Израел

Хамас

Појас Газе

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Паника у Лондону: Тврде да су "руски" хакери украли осјетљиве војне податке

Свијет

Паника у Лондону: Тврде да су "руски" хакери украли осјетљиве војне податке

47 мин

0
Узнемирујуће: Дјечак (9) и дјевојчица (10) пребили, силовали, скалпирали и покушали да убију дјевојчицу (5)

Свијет

Узнемирујуће: Дјечак (9) и дјевојчица (10) пребили, силовали, скалпирали и покушали да убију дјевојчицу (5)

54 мин

0
Мадридски фестивал оваца и коза привукао хиљаде људи

Свијет

Мадридски фестивал оваца и коза привукао хиљаде људи

1 ч

0
Олуја носила све пред собом: Град под водом, бујице гутале улице и аутомобиле

Свијет

Олуја носила све пред собом: Град под водом, бујице гутале улице и аутомобиле

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner