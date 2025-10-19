Паника у Лондону: Тврде да су "руски" хакери украли осјетљиве војне податке

Извор:
РТ Балкан
19.10.2025
18:00
Преко четири терабајта података британског Министарства одбране, ратног ваздухопловства и морнарице нашло се у рукама хакера које Лондон оптужује да су повезани са Русијом, наводи "Дејли мејл".
Документи који су се појавили на црном тржишту тичу се осјетљивих војних база попут Лејкенхита, гдје се налазе амерички авиони Ф-35 највјероватније опремљени атомским бомбама.
Централна команда дронова Велике Британије у бази Преданак, као и радарска станица НАТО у бази Портрит су такође компромитоване, јавља британски лист.
Ово је "катастрофална грешка обезбјеђења" коју би у Америци сматрали изузетно алармантном, изјавио је пензионисани пуковник војне обавјештајне службе Фил Инграм.
"Чини се као да сваке седмице сазнамо да се десио нови пропуст у Министарству одбране, а нико за то не одговара. То вјероватно има везе са примитивном технологијом МО, застарлем процедурама, или просто небригом", додао је Инграм.
Хакери су успјели да заобиђу одбрану британске војске тако што су упали у компјутере компаније Дод, која има уговор за изградњу и одржавање војних постројења. Међу покраденим документима су имена радника, мобилни телефони, регистарске таблице аутомобила, као и имена и мејлови бројних запослених у МО.
"Ово је велики скандал за националну безбједност", изјавио је професор Антони Глис, стручњак са универзитета Бакингем, и додао да "није ријеч само о подацима који би могли да користе садашњим и потенцијалним непријатељима Велике Британије, већ је и непријатно за наше савјетнике, посебно САД".
Такође су процуреле инструкције за употребу електронске поште и безбједносне процедуре, што би могло да помогне хакерима да изврше нове нападе. Неки од докумената имају ознаке повјерљивости.
Алармантна је и крађа досијеа о грађевинским радовима на ваздушној бази Милденхол, гдје је недавно морао да слети амерички министар одбране Пит Хегсет, због квара на авиону.
"Група Дод" такође има уговоре са британском здравственом службом (НХС), као и Грофовијом Корнвол, приватним посједом принца Вилијама. Прошле године је имала промет од скоро 300 милиона фунти.
Грађевински гигант је први пут хакован 23. септембра. Убрзо потом, "Дод" је добио поруку од хакера, који су тражили новац и претили "неизбежним последицама". Када нису добили откуп, хакери су објавили две транше докумената на "црној мрежи", а кажу да планирају још двије.
Британске власти тврде да се ради о групи "Линкс", за коју се вјерује да ради у Русији, "отворено врбује на рускојезичним форумима" и не напада никога на територији бившег СССР-а.
