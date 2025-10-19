Logo

Трамп срушио снове Зеленском

Извор:

Агенције

19.10.2025

17:01

Коментари:

0
Трамп срушио снове Зеленском
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не може да угрози Сједињене Државе испоруком оружја Украјини, на штету америчких интереса.

"Не можемо дати сво наше оружје Украјини. Једноставно не можемо то да урадимо. Не могу да угрозим Сједињене Државе", рекао је у интервјуу за "Фокс њуз".

Говорећи о испорукама ракета "томахавк" Кијеву, он је подсјетио да су оне потребне самој Америци.

Он је истакао да постоји велики потенцијал за трговину који би помогао у рјешавању сукоба у Украјини.

"Мислим да можемо ријешити ситуацију са Русијом. Није лако", објаснио је амерички лидер.

Он је поновио да има добре односе са руским предсједником Владимиром Путином.

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров поручио је раније да ће свака пошиљка која садржи наоружање за Украјину постати легитимна мета за Русију. У Кремљу су истицали да то што Запад снабдијева Украјину оружјем не доприноси преговорима и да ће имати негативан ефекат.

Русија је у много наврата оцјењивала могућу испоруку ракета "томахавк" Кијеву, а став Москве је добро познат у Вашингтону, изјавио је недавно портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Подијели:

Тагови:

томахавк

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

Свијет

Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

2 ч

0
Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

Свијет

Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

2 ч

0
Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом

Свијет

Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом

2 ч

0
Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

Свијет

Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner