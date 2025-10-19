Трамп срушио снове Зеленском

Извор:
19.10.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не може да угрози Сједињене Државе испоруком оружја Украјини, на штету америчких интереса.
"Не можемо дати сво наше оружје Украјини. Једноставно не можемо то да урадимо. Не могу да угрозим Сједињене Државе", рекао је у интервјуу за "Фокс њуз".
Говорећи о испорукама ракета "томахавк" Кијеву, он је подсјетио да су оне потребне самој Америци.
Он је истакао да постоји велики потенцијал за трговину који би помогао у рјешавању сукоба у Украјини.
"Мислим да можемо ријешити ситуацију са Русијом. Није лако", објаснио је амерички лидер.
Он је поновио да има добре односе са руским предсједником Владимиром Путином.
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров поручио је раније да ће свака пошиљка која садржи наоружање за Украјину постати легитимна мета за Русију. У Кремљу су истицали да то што Запад снабдијева Украјину оружјем не доприноси преговорима и да ће имати негативан ефекат.
Русија је у много наврата оцјењивала могућу испоруку ракета "томахавк" Кијеву, а став Москве је добро познат у Вашингтону, изјавио је недавно портпарол Кремља Дмитриј Песков.
