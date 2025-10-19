Logo

Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

Извор:

СРНА

19.10.2025

15:31

Коментари:

0
Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте
Фото: Pixabay / qimono

Научници су уочили да област слабог магнетног поља Земље изнад јужног дијела Атлантика убрзано расте у посљедњих 11 година, наводи се у новом истраживању.

Ова слаба тачка, названа Јужноатлантска аномалија, збуњује научнике већ више од једног вијека.

Према сателитским подацима, она се проширила за половину величине континенталне Европе, а мјерење је детаљно описано у раду објављеном у часопису "Физика Земље и унутрашњост планете".

Међународни тим истраживача анализирао је податке које је прикупила Европска свемирска агенција уз помоћ три идентична сателита који мјере Земљине магнетне сигнале.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Кијевске снаге у проблему: Руси бацили прву навођењу ваздушну бомбу?

"Јужноатлантска аномалија није само један блок. Она се мијења другачије према Африци у односу на област близу Јужне Америке. У овој регији се дешава нешто посебно што узрокује интензивније слабљење поља", рекао је главни аутор истраживања и професор геомагнетизма на Техничком универзитету Данске Крис Финли.

Ово откриће могло би да омогући унапређење постојећих магнетних модела који имају кључну улогу у навигацији и праћењу свемирског времена, а истовремено ће нам помоћи да боље разумијемо како међусобно реагују Земљини слојеви.

lopta fudbal

Фудбал

Туга: Умро млади српски фудбалер Марко Павловић

Тренутно најбоља научна теорија је да огромно вртложно тијело од растопљеног гвожђа у спољашњем језгру планете, отприлике 2.800 километара испод површине, може да генерише велики пад интензитета магнетног поља.

Међутим, то је само један од многих фактора који утичу на ово слабљење, а научници раде на томе да утврде остале факторе који су у игри

Подијели:

Тагови:

Zemlja

magnetno polje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Змија залутала у гаражу

Регион

Змија залутала у гаражу

3 ч

0
Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Хроника

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

3 ч

1
Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

Сцена

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

3 ч

0
Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

Република Српска

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

3 ч

8

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

Кијевске снаге у проблему: Руси бацили прву навођењу ваздушну бомбу?

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

3 ч

0
Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

Свијет

Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

5 ч

0
Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

Свијет

Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner