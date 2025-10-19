Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

Извор:
СРНА
19.10.2025
15:31
Коментари:0
Научници су уочили да област слабог магнетног поља Земље изнад јужног дијела Атлантика убрзано расте у посљедњих 11 година, наводи се у новом истраживању.
Ова слаба тачка, названа Јужноатлантска аномалија, збуњује научнике већ више од једног вијека.
Према сателитским подацима, она се проширила за половину величине континенталне Европе, а мјерење је детаљно описано у раду објављеном у часопису "Физика Земље и унутрашњост планете".
Међународни тим истраживача анализирао је податке које је прикупила Европска свемирска агенција уз помоћ три идентична сателита који мјере Земљине магнетне сигнале.
Свијет
Кијевске снаге у проблему: Руси бацили прву навођењу ваздушну бомбу?
"Јужноатлантска аномалија није само један блок. Она се мијења другачије према Африци у односу на област близу Јужне Америке. У овој регији се дешава нешто посебно што узрокује интензивније слабљење поља", рекао је главни аутор истраживања и професор геомагнетизма на Техничком универзитету Данске Крис Финли.
Ово откриће могло би да омогући унапређење постојећих магнетних модела који имају кључну улогу у навигацији и праћењу свемирског времена, а истовремено ће нам помоћи да боље разумијемо како међусобно реагују Земљини слојеви.
Фудбал
Туга: Умро млади српски фудбалер Марко Павловић
Тренутно најбоља научна теорија је да огромно вртложно тијело од растопљеног гвожђа у спољашњем језгру планете, отприлике 2.800 километара испод површине, може да генерише велики пад интензитета магнетног поља.
Међутим, то је само један од многих фактора који утичу на ово слабљење, а научници раде на томе да утврде остале факторе који су у игри
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму