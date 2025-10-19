Кијевске снаге у проблему: Руси бацили прву навођењу ваздушну бомбу?

Извор:
Агенције
19.10.2025
15:23
Коментари:0
Руске снаге лансирале су прву навођену ваздушну бомбу у нападу на украјински град Лозова, у области Харкова, која је прешла око 130 километара.
У нападу је повријеђено пет особа, саопштила је канцеларија регионалног тужиоца у Харкову.
Наводи се да је удар изведен помоћу навођене ваздушне бомбе нове генерације, УМБП-5Р.
Изнад руских региона уништено 45 дронова и полигон за лансирање ракета
Руски системи противваздушне одбране оборили су 45 украјинских беспилотних летјелица током ноћи изнад руских региона, саопштило је Министарство одбране Русије.
Агенција Тас преноси, позивајући се руске безбједносне агенције, да су лансирајући полигон вишецевног ракетног система ХИМАРС и један вод припадника украјинских оружаних снага уништени у близини Владимировке у Черниговском сектору.
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму