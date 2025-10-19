Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

Извор:
Грчки премијер Киријакос Мицотакис изјавио је данас да опозиција шири лажне гласине у вези са наводним увођењем 13-часовног радног дана у оквиру усвојеног Закона о раду.
''Много је лажних тврдњи пласирано о овом закону, али навешћу само један податак који потврђује његову корисност: већина посланика, укључујући и опозицију, гласала је за најмање половину од око 100 чланова закона. Само је ПАСОК подржао или био уздржан код 70 од 100 чланова Закона'', истакао је Мицотакис, пренео је Катимерини.
Према његовим ријечима, и они се суштински слажу да двије трећине новог закона иду у корист радника и тржишта рада.
''И то је заиста тако, закон даје више избора запосленима и јача равнотежу између флексибилности и сигурности'', рекао је грчки премијер.
Мицотакис је казао да је најупадљивија од свих лажних вијести које је опозиција ширила о овом закону била наводна општа примјена 13-часовног радног дана.
''Ријеч је о одредби која већ постоји у случајевима када неко ради за два послодавца, а сада се само омогућава изузетак и код једног послодавца, али највише три дана мјесечно, уз обавезну сагласност запосленог. Његово одбијање не може бити разлог за отказ'', нагласио је он.
Грчки парламент је 16. октобра одобрио владини приједлог закона који омогућава продужење радног времена у приватном сектору.
Приједлог закона, за који влада тврди да има за циљ да тржиште рада учини флексибилнијим и ефикаснијим, омогућава послодавцима да од својих запослених траже да раде до 13 сати дневно, у поређењу са садашњих осам сати.
Продужена радна смјена може да се примјењује највише 37 дана годишње, а приједлог закона штити раднике од отказа уколико одбију да раде прековремено.
