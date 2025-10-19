Logo

Шпанија: Забрањено усвајање црних мачака због Ноћи вјештица

Шпански град Тераса, на сјевероистоку Каталоније, привремено је забранио усвајање црних мачака из склоништа за животиње да би се спријечили потенцијално злослутни ритуали током "Ноћи вјештица".

Захтјеви за његовање или усвајање црних мачака биће одбијани од 6. октобра до 10. новембра да би се животиње заштитиле од повређивања или кориштења као реквизити, саопштила је локална служба за заштиту животиња.

Замјеник градоначелника Ноел Дуке рекао је јавном сервису РТВЕ да се број захтјева за усвајање црних мачака обично повећава око "Ноћи вјештица".

Градско вијеће Терасе саопштило је да није било забиљежених случајева окрутности према црним мачкама, али да је било инцидената у другим областима. Одлука је донесена након што су групе за заштиту животиња упутиле упозорење.

Црне мачке се у западној култури често повезују са врачањем и сматрају се знаком лоше среће, али многе друге културе, укључујући Јапан и Египат, виде их као симболе просперитета и богатства.

Шпанија

мачка

noć vještica

Тренутно на програму

