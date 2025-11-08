УИО остаје без 65 милиона марака?

Извор:
Глас Српске
08.11.2025
15:30
Коментари:0
Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ могла би да остане без више од 65 милиона марака, јер домаћи рудници и термоелектране од 2023. године плаћају путарину за гориво које користе њихове машине, што до тада није био случај.
Наиме, Одјељење за макроекономску анализу (ОМА) УИО урадио је анализу пројекције прихода од индиректних пореза за идући трогодишњи период у којој су се осврнули и на потенцијалне ризике који би могли оборити њихове прогнозе.
Међу њима је свакако и потез да рудници и термоелектране од почетка 2023. године плаћају путарину за гориво, што је резултирало на крају и подношењем тужби против надлежних од стране рудника и термоелектрана. Први судски поступци добили су епилог и то у корист оних који су подносили тужбе.
Све је почело почетком 2023. године. Тада су предузећа у рударству, које је БиХ ослободила плаћања путарине за гориво које користе њихове машине, остала без те повластице, јер је Савјет за државну помоћ тада утврдио да је та помоћ незаконита. Та олакшица од тада је остала на снази само за "Жељезнице Републике Српске" и "Жељезнице ФБиХ".
До тада је БиХ сваке године доносила посебну одлуку према којој је гориво које се сипа у машине и механизацију, а које се користи углавном у рудницима, ослобођено путарине од 0,40 КМ јер не излазе и не користе јавне путеве.
"Рјешења Савјета за државну помоћ БиХ у вези ослобађања путарине за руднике и термоелектране носе одређене ризике по наплату индиректних пореза. Према сазнањима, неки од привредних субјеката, који су били корисници ослобађања путарине, су покренули поступке пред Судом БиХ за накнаду штете, односно поврат плаћене путарине за 2023. годину, а Суд је донио првостепене пресуде којима налаже исплату поврата путарине обвезницима", наведено је у анализи ОМА гдје додају и да није познато колико је привредних субјеката поднијело тужбе за поврат путарине, нити је могуће предвидјети коначни исход поступака.
Имајући у виду рјешења Савјета за државну помоћ пројекције прихода од путарине за период 2025-2028 подразумијевају и наплату путарине за све обвезнике, осим за жељезнице.
"Другачији исход евентуалних правних поступака корисника пореске олакшице, то јест коначне пресуде Суда у корист обвезника, подразумијевао би обавезу поврата претходно плаћене путарине обвезницима, што имплицира мању наплату путарине у односу на пројекције. С обзиром на наведене непознанице потребно је сагледати максималну магнитуду негативног утицаја исплате поврата обвезницима којима то омогућава Закон о акцизама", стоји у анализи ОМА.
Такође, додају да су према доступним подацима из 2022., посљедње године у којој су ослобађања плаћања путарине примијењена на руднике и термоелектране, наведену олакшицу тада користила 22 привредна субјекта и двије ентитетске жељезнице.
"Количина дизела која је у наведеној години ослобођена путарине, а коју су искористили рудници и термоелектране износила је 54,6 милиона литара, из чега произилази да је ослобађање путарине износило 21,8 милиона КМ. Ослобађање путарине се није примјењивало у 2023, 2024. и 2025. години. Стога би максимални негативни износ поврата путарине за три године износио 65,4 милиона КМ, на бази података из 2022. и уз задржавање истог обима пословних активности рудника и термоелектрана у протекле три године", наводе у ОМА.
Вршилац директора за економско финансијске послове РиТЕ "Гацко" Милош Тепавчевић рекао је да су рудници и термоелектране у БиХ покренули нови управни спор против потеза Савјета за државну помоћ.
"Очекује се да то буде завршено до краја године. Неки од привредних субјеката покренули су и тужбе за надокнаду штете. Ми још нисмо, што не значи да нећемо у наредном периоду тражити надокнаду штете од 2023. па на овамо. Вјерујем да ћемо сви покренути тужбе за наплату штете од УИО, јер нису поступили по важећој законској легислативи и ослободили нас ових намета", рекао је "Гласу" Тепавчевић и додао да је апсурдно да рудници и термоелектране плаћају путарину за кориштење путева које уопште њихова механизација не користи, пише "Глас Српске".
Самим тим, наводи он, је и рјешење Савјета за државну помоћ незаконито.
"Испада да плаћамо путарину за нешто што не користимо и за шта смо по нашим законима ослобођени. То је сулудо", закључио је Тепавчевић.
Из Савјета за државну помоћ као разлог за своје потезе навели су да Закон о акцизама БиХ, којим је ова олакшица дефинисана, није усклађен са прописима Европске уније и Споразумом о стабилизацији и придруживању.
Такође, тада су поручили и да је помоћ била селективна, те да су они који су добијали олакшице стекли економску предност коју не би имали у нормалним тржишним условима због чега су дошли у повољнији положај у односу на остале учеснике на тржишту.
