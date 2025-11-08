Коначно почеле падати камате на кредите

Извор:
Током другог квартала 2025. године настављен је тренд благога смањења каматних стопа на укупне новоодобрене кредите банака, које су на крају квартала у просјеку износиле 4,74%, наводи Централна банка БиХ.
Каматне стопе на новоуговорене кредите становништву остале су непромијењене и износиле су 5,72% за остале кредите, 5,68% за потрошачке, те 3,81% за стамбене кредите.
"На годишњем и кварталном нивоу укупни новоодобрени кредити становништву порасли су за око 12%. У сегменту нефинансијских предузећа, просјечне каматне стопе су наставиле благи пад, те је у односу на крај прошле године просјечна каматна стопа на кредите нефинансијским предузећима мања за 40 базних поена. Посебно се истиче смањење каматне стопе на кредите с периодом фиксације између једне и пет година, која је на крају другог квартала износила 3,94%", стоји у извјештају Централне банке БиХ.
Истовремено, упркос расту каматних стопа на кредите с фиксацијом изнад пет година, вриједност новоодобрених кредита у овој категорији је повећана. Ови кредити сада чине скоро 40% укупно одобрених кредита, док је њихова апсолутна вриједност већа за око 50% у односу на прошлогодишњи просјек.
Оваква кретања указују на раст кредитне активности, уз повећано интересовање за дугорочније финансирање, посебно у сегменту стамбених кредита.
Просјечна каматна стопа на укупне новоуговорене депозите у посматраном периоду порасла је у односу на претходни квартал.
Након континуираног раста претходних мјесеци, током другог квартала забиљежено је њихово смањење у свим мјесецима.
У сегментима депозита с роком орочења између једне и двије године, као и изнад двије године, каматне стопе су благо повећане. Након стагнације у претходном кварталу, просјечна пондерисана каматна стопа на укупне новоуговорене депозите становништва поново је порасла, преноси "Вечерњи лист".
Укупна вриједност новоуговорених депозита износила је 547 милиона КМ, што је готово идентично претходном кварталу и у складу је с прошлогодишњим просјеком.
Каматне стопе на депозите у домаћој валути су благо пале, док су каматне стопе на депозите у страним валутама забиљежиле раст.
