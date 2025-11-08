Logo
Large banner

Коначно почеле падати камате на кредите

Извор:

АТВ

08.11.2025

15:06

Коментари:

0
Коначно почеле падати камате на кредите
Фото: АТВ

Током другог квартала 2025. године настављен је тренд благога смањења каматних стопа на укупне новоодобрене кредите банака, које су на крају квартала у просјеку износиле 4,74%, наводи Централна банка БиХ.

Каматне стопе на новоуговорене кредите становништву остале су непромијењене и износиле су 5,72% за остале кредите, 5,68% за потрошачке, те 3,81% за стамбене кредите.

Horoskop

Занимљивости

Сва врата среће се изненада отварају за ова три знака

"На годишњем и кварталном нивоу укупни новоодобрени кредити становништву порасли су за око 12%. У сегменту нефинансијских предузећа, просјечне каматне стопе су наставиле благи пад, те је у односу на крај прошле године просјечна каматна стопа на кредите нефинансијским предузећима мања за 40 базних поена. Посебно се истиче смањење каматне стопе на кредите с периодом фиксације између једне и пет година, која је на крају другог квартала износила 3,94%", стоји у извјештају Централне банке БиХ.

Истовремено, упркос расту каматних стопа на кредите с фиксацијом изнад пет година, вриједност новоодобрених кредита у овој категорији је повећана. Ови кредити сада чине скоро 40% укупно одобрених кредита, док је њихова апсолутна вриједност већа за око 50% у односу на прошлогодишњи просјек.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Како се правилно честита крсна слава?

Оваква кретања указују на раст кредитне активности, уз повећано интересовање за дугорочније финансирање, посебно у сегменту стамбених кредита.

Каматне стопе на депозите: благ пораст и разлике по валутама

Просјечна каматна стопа на укупне новоуговорене депозите у посматраном периоду порасла је у односу на претходни квартал.

Након континуираног раста претходних мјесеци, током другог квартала забиљежено је њихово смањење у свим мјесецима.

Марија Појужина

Друштво

Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

У сегментима депозита с роком орочења између једне и двије године, као и изнад двије године, каматне стопе су благо повећане. Након стагнације у претходном кварталу, просјечна пондерисана каматна стопа на укупне новоуговорене депозите становништва поново је порасла, преноси "Вечерњи лист".

Укупна вриједност новоуговорених депозита износила је 547 милиона КМ, што је готово идентично претходном кварталу и у складу је с прошлогодишњим просјеком.

Каматне стопе на депозите у домаћој валути су благо пале, док су каматне стопе на депозите у страним валутама забиљежиле раст.

Подијели:

Тагови:

kamate

kamatne stope

кредит

krediti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

Свијет

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

2 ч

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Друштво

Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
Удес у Кнешпољу

Хроника

Камион слетио са пута, кабина у каналу

2 ч

0

Више из рубрике

Катанац врата капија

Економија

Затвара се чувени ланац пекара: Ево шта се десило

5 ч

0
Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

Економија

Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

6 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Поскупљује гориво у БиХ

9 ч

0
Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Економија

Позната компанија прогласила стечај након 70 година

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner