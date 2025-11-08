Поскупљује гориво у БиХ

08.11.2025
07:50
Коментари:0
Цијене нафте на свјетским берзама су у порасту, а тај тренд раста одразиће се и на бх. просторе, па тако у наредним данима грађане очекују више цијене горива за пет фенинга по литру.
Наиме, како је за "Независне новине" казао Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске, цијене на берзама су у порасту, али је у Српској и у протеклом периоду било раста цијена горива.
"Очекујемо додатни раст цијене горива на пумпама за пет фенинга", казао је Савић и додао да је берза та која диктира цијене и ако се овакав тренд настави, грађане очекују више цијене.
Истакао је да је врло тешко прогнозирати шта ће се дешавати у наредном периоду, јер се на свјетским тржиштима константно мијењају цијене.
И Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику, казао је за "Независне новине" да је у посљедњих неколико дана дошло до повећања цијене барела нафте на берзама.
"Ако остану ове цијене у наредној седмици, преко 63 долара, реално је очекивати да ће доћи и до виших цијена нафтних деривата на пумпама у БиХ", казао је Бечаревић и додао да ће то бити за пет фенинга по литру.
Како је раније за "Независне новине" рекла Муриса Марић, извршна директорица у Удружењу грађана ДОН Приједор, она није изненађена.
"Чини ми се да они који се баве прометом горива сједе 24 сата и само прате шта ће се гдје догодити како би подигли цијене. Некако увијек испадне да у оваквим ситуацијама немамо залихе", рекла је Марићева за "Независне новине".
Подсјетила је да смо свједоци како су цијене горива протеклих седмица биле нешто ниже.
"Основне животне намирнице нису доживјеле пад цијена, а сада ће ово узроковати ланчано поскупљење тих намирница. Чим дође до повећања цијена горива, сви трговци једва чекају да поскупе и основне животне намирнице, чије су цијене већ сада високе", истакла је тада Марићева.
