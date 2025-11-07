Ова метода дефинитивно смањује рачун за гријање

07.11.2025
12:43
Коментари:0
Почетак гријне сезоне је финансијски захтјеван задатак за многе Србе, али би рачуни свакако били мањи када бисмо слиједили Шведску. Даљинско гријање које користе је интелигентан и еколошки прихватљив начин гријања домова, школа и других зграда.
Као што и само име сугерише, топлота долази из заједничког извора унутар одређеног града или општине. Умјесто да свака зграда има свој котао, даљинско гријање омогућава снабдијевање из централне топлане која користи напредне технологије и може да ради на различита горива или да користи топлоту из других сектора - у корист домаћинстава, индустрије и животне средине.
Савјети
Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети
Често се каже да је топлана ''срце“ свог насеља, јер шири топлоту свуда око себе. У многим индустријским процесима, значајна количина енергије се ослобађа у облику вишка топлоте. Основна идеја модерног система даљинског гријања је рециклирање ове топлоте, која би се иначе изгубила - било да се ради о производњи електричне енергије, преради горива и биогорива или разним индустријским процесима. Поред тога, даљинско грејање може да користи низ обновљивих извора енергије, као што су биомаса, геотермална енергија и соларна топлота.
Примарни разлог за улагање у системе даљинског гријања у Шведској био је стварање здравије градске средине. Замјеном нафтних горива обновљивим, климатске користи су дошле као додатни бонус. У Шведској, биогорива - углавном нуспроизводи шумарске индустрије - чине више од 40% укупне испоручене енергије. Даљинско грејање такође користи отпад (око 20%), као и вишак енергије из индустријских процеса (око 8%), користећи топлоту која би иначе била протраћена.
Значајан дио топлоте долази из когенерационих постројења (КОГЕ), гдје се обје врсте енергије производе на истој локацији. Таква постројења користе горива веома ефикасно - више од 90% њихове енергетске вриједности, у поређењу са кондензационим електранама ниже ефикасности или одвојеним топланама.
Увођење пореза на CO₂ 1991. године, досљедна политичка подршка обновљивим изворима енергије и снажан шумарски сектор довели су до снажног развоја биоенергије. Међутим, најважнију улогу у расту даљинског гријања одиграле су јаке локалне самоуправе, које су биле кључни актери у националној климатској стратегији и промотери енергетске ефикасности, пише Open Access Government.
Савјети
Које дрво за огрев гори најдуже?
Даљинско грејање и хлађење су ефикасан и еколошки одговоран начин управљања енергијом у зградама. Трећина укупне потрошње енергије у Шведској односи се на гријање, што је релативно мало у поређењу са другим земљама ЕУ. У Европи у цјелини, гријање чини око 45% укупне потрошње енергије.
Европски истраживачки пројекат Heat Roadmap Europe проучавао је сектор гријања у Европи и истакао даљинско гријање и хлађење као кључне компоненте за постизање циљева ЕУ у вези са климом, енергетском ефикасношћу и сигурношћу снабдијевања. Декарбонизација сектора гријања захтјева ефикасност и на страни потражње и на страни понуде. Процјене показују да би мјере уштеде топлоте могле смањити укупну потражњу у Европи за 30–50%. Даљинско гријање може ефикасно да искористи вишак топлоте која се тренутно губи и да замјени фосилна горива у гријању европских градова.
Према економским и енергетским анализама, удио даљинског грејања у ЕУ требало би да се повећа са данашњих 10% на око 50% до 2050. године.
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму