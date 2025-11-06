Биткоин у благом расту, на тржишту и даље опрез

Извор:
Танјуг
06.11.2025
15:29
Коментари:0
Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 0,34 одсто на 89.657,42 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 50,33 милијарди евра, што је скоро двоструко мање него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 27 у категорији "страх", мало боље у односу на јуче када је био на нивоу 23 у категорији "екстремни страх".
Градови и општине
Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића
Вриједност итиријума (ЕТХ) порасла је за 0,63 одсто на 2.936,65 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) пала за 1,52 одсто на 820,62 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 1,24 одсто на 139,94 евра, а аваланш (АВАX) пала за 2,39 одсто на 14,18 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин се данас продаје за 1,69 евра, што је за 1,03 одсто више него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и риплом.
Највећи раст тренутно бележе криптовалуте САПИЕН, АЛЦX и ГИГГЛЕ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму