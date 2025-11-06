"Каса јавних прихода Српске пунија за 286 милиона КМ"

Пореска управа Републике Српске је у периоду јануар - октобар ове године на рачун јавних прихода Српске прикупила 3,638 милијарди марака, што је за 286,1 милиона КМ или девет одсто више у односу на исти период претходне године, уз повећање наплате у све три групе јавних прихода.

Тако доприноси за првих 10 мјесеци ове године биљеже повећање наплате за 10 процената, колико је расла и наплата осталих јавних прихода, док је наплата директних пореза већа за четири процента.

Највише јавних прихода прикупљено је по основу доприноса социјалног осигурања, који су за 10 мјесеци ове године прикупљени у износу од 2,285 милијарди марака или 209,6 милиона КМ више. По основу доприноса за Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања и Завод за запошљавање у првих десет мјесеци прикупљено је по 10 процената више прихода, док је за Фонд дјечје заштите прикупљено девет процената више.

Директни порези су наплаћени у износу од 831,4 милиона КМ, што је за 30,6 милиона марака више него у првих десет мјесеци прошле године. Раст наплате забиљежен је код пореза на доходак, који је наплаћен у износу од 396,3 милиона КМ или 56 милиона КМ више, док је истовремено наплата пореза на добит мања за око 30,4 милиона КМ. Мања наплата овог прихода је због тога што су неки већи порески обвезници у пореским пријавама за 2024. исказали мању добит него у 2023., па су самим тим платили и мањи износ овог пореза. Када је у питању порез на непокретности, ове године је наплаћено 36,3 милиона КМ, што је за 13 процената више.

Код осталих јавних прихода, наплата је у периоду јануар-октобар ове године износила 521,5 милиона КМ, што је за 45,8 милиона КМ више у односу на упоредни период. По основу такси и накнада прикупљено је 263 милиона КМ или девет одсто више. Настављен је и раст наплате прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу и то за 11 одсто, те казни за 15 одсто.

Што се тиче само октобра ове године, наплата је износила 377,3 милиона марака, што је за 50,8 милиона КМ или 16 одсто више у односу на исти мјесец претходне године, саопштено је из Пореске управе Српске.