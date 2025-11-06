3 “балона” пријете глобалној економији, трећи је најопаснији

06.11.2025
13:14
Коментари:0
Свјетски економски форум (WEF) упозорио је да се свјетска економија налази на ивици три потенцијална „балона“ који би, у случају да пукну, могли изазвати озбиљне потресе на тржиштима и у финансијским системима широм свијета.
Предсједник WEF-а Борге Бренде изјавио је да су криптовалуте, умјетна интелигенција (АИ) и државни дуг три кључна ризика која пријете свјетској стабилности у наредном периоду, преноси портал БизнисИнфо.ба.
Бренде је истакао да је тржиште криптовалута „пренапухано“ и да постоји ризик од наглог пада њихове вриједности.
Друштво
Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg
Према оцјенама стручњака, раст вриједности криптовалута није праћен реалним економским основама. У случају колапса већих дигиталних валута, могло би доћи до пада повјерења инвеститора и таласа нестабилности, нарочито ако су традиционалне финансијске институције изложене крипто-тржишту.
Иако умјетна интелигенција доноси револуцију у продуктивности, она такође носи ризик од претјераног улагања и нереалних очекивања, пише Бизнисинфо.
Друштво
У пилећим филетима из БиХ утврђена салмонела
Бренде упозорава да би „АИ балон“ могао пратити сличан ток као дотком балон с почетка 2000-их, када су прецијењене технолошке компаније доживјеле нагли пад. Ако очекивани резултати изостану, тржиште би могло реаговати оштро, што би погодило инвеститоре, стартапе и велике технолошке компаније.
Трећи, и можда најопаснији, балон јесте државни дуг, који је на глобалном нивоу достигао највиши ниво од Другог свјетског рата.
Наука и технологија
Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво
Многе државе троше више него што зарађују, док раст каматних стопа додатно повећава трошкове задуживања. Превелик дуг смањује могућност влада да реагују у кризним ситуацијама, повећава ризик од рецесије и може изазвати кризу повјерења у обвезнице и валуте.
Бренде је нагласио да циљ овог упозорења није изазивање страха, већ позив на одговорност и дугорочно планирање.
– Ризици су реални, али управљиви ако владе и инвеститори буду дјеловали промишљено – поручио је он.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму