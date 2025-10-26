Logo

Економска криза тресе Њемачку?

26.10.2025

16:16

Економска криза тресе Њемачку?
Фото: Pixabay

Њемачка економија је пред даљим падом уколико се не спроведу велике реформе, упозорио је Клеменс Фуест, шеф минхенског Института за економска истраживања.

"Њемачка је годинама у економском паду. Ситуација је сада драматична. Док државна потрошња наставља да расте, приватне инвестиције опадају", рекао је Фуест листу "Билд ам зонтаг".

Он је додао да ово доводи просперитет Њемачке у акутну опасност, јер мање приватних инвестиција значи мањи раст средњорочно, мање пореских прихода и самим тим мање новца за државне услуге.

Фуест је напоменуо да просјечан животни стандард стагнира и да милиони грађана већ доживљавају пад животног стандарда.

policija hrvatska

Регион

Хрватска на ногама: У два дана нестале двије д‌јевојчице и младић

Он је позвао њемачку Владу да у наредних шест мјесеци представи свеобухватни програм реформи који ће далеко превазићи тренутни коалициони споразум.

Требало би да план буде на снази најкасније до прољећа 2026. године.

Фуест је позвао на спровођење свеобухватних социјалних реформи, укључујући укидање пензија за мајке. Поред тога, он каже да власт треба да спријечи даљи раст доприноса.

Економиста је позвао и на смањење бирократије за компаније, указујући на захтјеве за документацију о емисијама угљен-диоксида, ланцима снабдијевања и минималним платама, што су, према његовом мишљењу, примјери скупих прописа од којих има мало користи.

Њемачка

економија

