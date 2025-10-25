Пробијен тунел према Невесињу дуг више од 12 километара

Аутор:Бојан Носовић
25.10.2025
19:10
Коментари:1
Пуцњи мина и узвици среће озваничили су крај радова на најзахтјевнијем објекту ХЕ Дабар. Пробијен је доводни тунел дугачак више од километара. Најсрећнији они који су радили под земљом.
"Радови су изузетно захтјевни , доста су непредвидиве околности, то најбоље знају наши радници који су све то прошли и који су успјешно савладали све препреке. Колико смо сада испод земље. Па овдје је 120 или 130 метара", рекао је руководилац на градилишту Миљан Ковачевић.
Под земљом се радило пуна 24 сата, просјек је био 200 радника. Ископ је почео 2017 године, страдао је један човјек.
"Укупно је у овој изградњи уграђено 150.000 кубика бетона, ископано је 500.000 кубика тунелског ископа и уграђено је 5.500 тона арматуре", истакао је директор пројекта доводног тунела ХЕ Дабар Љубиша Пилиповић.
Овај тунел је срце пројекта, кажу енерго челници. Сада сигурни да ће први киловати бити произведени крајем 2027 године.
"Када се заврши најважнији и најпроблематичнији објекат све остало ће ићи лакше. Директор ХЕ Дабар ме је извијестио да су пробијене три цијеви куда ће долазити вода на три хидроагрегата у ХЕ Дабар. И оно што је важно да радови теку планираном динамиком", рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
"Ово је срце система без обзира колико била машинска зграда битна за производњу електричне енергије ово је објекат који повезује цијели систем, језеро са машинском зградом. Без овога објекта ХЕ Дабар не би имала функционалности", казао је директор ХЕ Дабар Данило Илић.
Завршена је и улазна грађевина, висока 30 метара. Вриједност овога дијела пројекта је 60 милиона евра.
У Невесињском језеру ће бити 60 милиона кубних метара воде. Потопиће неколико села.
"31 домаћинство је већ исељено, 24 треба да се иселе али значајан број домаћинстава ће због екпсропријације претежно већег дијела њиховог имања зато што се неће бавити пољопривредом и они ће бити принуђени да промијене своје мјесто боравка", нагласио је начелник Невесиња Миленко Авдаловић.
Остатак објеката ће коштати 224 милиона евра, ту спадају брана Пошћење, два насипа Гребак и Врањача као и водостан односно сама хидроелектрана те одводни канал кроз Дабарско поље. Електрана је снаге 160 мегавата, производиће око 285 гигават часова на прагу електране. ХЕ дабар ће дати нових 12 процената енергије у Српској.
