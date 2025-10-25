Logo

Кафа појефтинила након дужег периода раста цијена

25.10.2025

14:12

Фото: Unsplash/pariwat pannium

Након дужег периода снажног раста, цијене кафе у Њемачкој биљеже благи пад. Велики малопродајни ланци, укључујући "Лидл", "Кауфланд" и "Алди", снизили су цијене својих робних марки кафе за око седам одсто, показала је анкета ДПА.

Паковање од једног килограма кафе у зрну сада кошта између 11.99 и 12.99 евра (у зависности од врсте), док се пола килограма мљевене пржене кафе може купити за 5.49 евра.

Србија

Нова превара: У пекарама у Србији користи се лажни сир у пецивима

Иако је ријеч о првом паду цијене у дужем периоду, кафа је и даље значајно скупља него почетком године.

Подаци апликације за поређење цијена "Смхаггле" показују да су 2023. године купци за килограм кафе у зрну плаћали мање од осам евра, а мљевена пржена кафа коштала је мање од четири евра.

milan milosevic

Сцена

Милан Милошевић оплео по познатим пјевачицама: Парају ми уши

Снажан раст цијена био је изазван вишим цијенама сировина услијед суше и лоше жетве у кључним земљама произвођачима. Због високих цијена, потрошачи сада све чешће купују производе само када су на снижењу, наводи "Каматица".

