У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

Извор:

РТРС

25.10.2025

13:16

Коментари:

1
У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске
Фото: РТРС

Предсједник Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Стеван Медић и предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић свечано су данас на Палама открили спомен-обиљежје посвећено ствараоцима и браниоцима Републике Српске.

Споменик, аутора академика Миливоја Унковића из Бањалуке, који се налази испред зграде Дома Републике Српске на Палама, носи симболичан назив "Саборност".

Споменик, рад академика Миливоја Унковића, налази се на Тргу стваралаца Републике Српске и са зградом Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" чини јединствену цјелину.

Откривање спомен-обиљежја у Палама

Градови и општине

Откривање спомен-обиљежја у Палама посвећено браниоцима Српске

Сједиште Асоцијације налази се у згради Малог дома који ће носити назив Дом Републике Српске.

Асоцијација је основана 2013. године на иницијативу првог предсједника Народне скупштине Момчила Крајишника.

