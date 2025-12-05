Logo
Large banner

Кошарац: Нови гранични прелаз Градишка приоритетан за спољну трговину

05.12.2025

11:58

Коментари:

0
Кошарац: Нови гранични прелаз Градишка приоритетан за спољну трговину
Фото: Уступљена фотографија

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да је нови гранични прелаз у Градишци приоритетан за спољнотрговински промет, јер је најфреквентнији.

Кошарац је након разговора са представницима коморског система разговарао о актуелном проблему у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци.

Кошарац је упозорио на неодговорно понашање чланова из ФБиХ у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ који су из необјашњивих разлога блокирали отварање граничног прелаза у Градишци.

- Констатовали смо и да је евидентан застој и са стране Хрватске, која није ажурна и одуговлачи испуњавање свих потребних услова за неометано функционисање новог граничног прелаза у Градишци - истакао је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министра.Подаци кажу да се 90 одсто промета робе врши управо на овом граничном прелазу, те да биљежи 120.000 улазака на годишњем нивоу.

- Ми нећемо дозволити да због неодговорности и недопустивих саботажа и блокада испаштају домаћи привредници. Стога смо договорили да у најкраћем року одржимо заједнички састанак са свим надлежним домаћим институцијама, на којем ћемо размотрити све проблеме и изазове у вези са граничним прелазима, с посебним фокусом на њихову категоризацију - поручио је Кошарац.

Он је подржао и иницијативу коморског система да се о овом питању обрате и Европској комисији.

Подијели:

Тагови:

Градишка

most

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу

БиХ

Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу

2 ч

0
Отварање ГП Градишка под знаком питања: Зијад Крњић опет био против измјене Правилника УИО

БиХ

Отварање ГП Градишка под знаком питања: Зијад Крњић опет био против измјене Правилника УИО

23 ч

1
Отворен мост у Каракају за теретни саобраћај, а затворен у Шепку због реконструкције

Друштво

Отворен мост у Каракају за теретни саобраћај, а затворен у Шепку због реконструкције

3 д

0
Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

17 ч

3

Више из рубрике

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

Економија

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

3 ч

0
Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

Економија

Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

3 ч

0
Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

Економија

Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

18 ч

0
'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

Економија

'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

22

Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

13

17

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

13

12

Пожар у Лопарама, једна особа погинула

13

10

Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

13

03

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner