Кошарац: Нови гранични прелаз Градишка приоритетан за спољну трговину

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да је нови гранични прелаз у Градишци приоритетан за спољнотрговински промет, јер је најфреквентнији.
Кошарац је након разговора са представницима коморског система разговарао о актуелном проблему у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци.
Кошарац је упозорио на неодговорно понашање чланова из ФБиХ у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ који су из необјашњивих разлога блокирали отварање граничног прелаза у Градишци.
- Констатовали смо и да је евидентан застој и са стране Хрватске, која није ажурна и одуговлачи испуњавање свих потребних услова за неометано функционисање новог граничног прелаза у Градишци - истакао је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министра.Подаци кажу да се 90 одсто промета робе врши управо на овом граничном прелазу, те да биљежи 120.000 улазака на годишњем нивоу.
- Ми нећемо дозволити да због неодговорности и недопустивих саботажа и блокада испаштају домаћи привредници. Стога смо договорили да у најкраћем року одржимо заједнички састанак са свим надлежним домаћим институцијама, на којем ћемо размотрити све проблеме и изазове у вези са граничним прелазима, с посебним фокусом на њихову категоризацију - поручио је Кошарац.
Он је подржао и иницијативу коморског система да се о овом питању обрате и Европској комисији.
