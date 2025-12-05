Logo
Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу

05.12.2025

10:53

Коментари:

0
Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу
Фото: РТРС

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић истакао је да Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ блокира отварање новог граничног прелаза у Градишци, што је још један доказ да БиХ не може да функционише.

Амиџић је рекао да је усвајање измјена Правилника о унутрашњој организацији на сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ, што је услов за отварање прелаза у Градишци, требало да буде само формална одлука, али да ју је блокирао члан из ФБиХ без логичног објашњења.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

Он је навео да је члана Управног одбора УИО из ФБиХ именовала федерална Влада да изражава њене ставове, што значи да је званичан став ФБиХ да се нови прелаз у Градишци не отвара.

То је, како каже, доказ да БиХ не може функционисати и да се на овом примјеру види да превладава политика.

Он је рекао да је за понедјељак, 8. децембра, сазвао још једну сједницу Управног одбора УИО.

"Направићемо притисак. Позваћу превознике да идемо пред Владу ФБиХ да нам објасне зашто се иживљавају над нама", рекао је Амиџић и додао да ће нови прелаз користити сви.

Градишка мост

БиХ

Отварање ГП Градишка под знаком питања: Зијад Крњић опет био против измјене Правилника УИО

Он је напоменуо да у измјенама Правилника треба само бити наведено колико ће запослених радити на новом граничном прелазу, те указао да би се смањила гужва када би оба прелаза у Градишци била у функцији.

Према његовим ријечима, ово је и доказ како би Републици Српској било када се не би питала.

"Сви треба да осуде став Владе ФБиХ. Ко је други реаговао осим СНСД-а? Српска неће дозволити да јој се одузме право одлучивања. Српска неће трпјети ове смицалице и реаговаће", рекао је Амиџић за РТРС.

Говорећи о Реформској агенди БиХ коју је Европска комисија оцијенила позитивно, Амиџић је рекао да је то доказ да се може бити на европском путу уз сачуван идентитет.

"Ми припремамо два документа која представљају услов за прву траншу из Плана раста", рекао је Амиџић.

