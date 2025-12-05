Logo
Седморо припадника УИО и Граничне полиције оптужени за мито

АТВ

05.12.2025

09:46

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против 11 лица, од којих су четворо полицајци Граничне полиције БиХ и троје цариници Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, због примања дара и недозвољене трговине.

Оптужени су Сејдин Шарић, Игор Стокић, Махир Харачић и Армин Шарић, затим цариници у УИО Бојан Митровић, Дарија Плотан и Драгана Новаковић, те службеници Граничне полиције БиХ Сеад Тихак, Младен Николић, Елвир Мехинагић и Тедо Дукић, саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Кривична дијела почињена су тако што су оптужени, који се баве увозом веће количине разне робе са подручја Њемачке, на граничним прелазима Козарска Дубица и Костајница давали дарове у новцу или другим поклонима запосленима у царини и Граничној полицији како би без адекватне контроле увозили веће количине робе на подручје БиХ.

Оптужени се терете да су починили кривична дјела удруживање ради чињења кривичних дјела, давање дара и других облика користи, примање дара и других облика користи и недозвољена трговина.

Оптужница је прослијеђена на потврђивање Суду БиХ.

