''Опрали'' новац из лажног крипто програма: Жртве оштетили за пола милиона евра

Извор:

Феникс магазин

04.12.2025

17:15

Коментари:

0
Задарска полиција пријавила је двојицу мушкараца за које сумња да су осмислили лажни програм улагања у криптовалуте и више жртава оштетили за готово пола милиона евра, а потом "опрали" новац како би прикрили да је стечен незаконито.

Задарска полиција извијестила је да је довршила вишемјесечно опсежно криминалистичко истраживање превара која су осумњичени, хрватски држављани стари 30 и 43 године, починили од јула 2022. до краја јануара 2024. године.

Полиција сумња да су, у циљу прибављања протуправне имовинске користи за себе и блиске особе, планирано и с унапријед подијељеним улогама осмислили и на друштвеним мрежама оглашавали и проводили лажни програм улагања у криптовалуте.

Притом су обећавали брзу зараду у року од шест мјесеци, иако нису имали регистровану и лиценцирану фирму за трговање криптовалутама. Тиме су, кажу у полицији, лажним приказивањем и прикривањем чињеница довели и одржавали у заблуди оштећене особе које су имале намјеру стварног улагања.

Тражећи минималне улоге од 100 хиљада долара или противриједност у еврима и обећавајући брзу двоструку зараду, на улагање су подстакли најмање 12 особа које су им уплаћујући криптовалуте на њихове дигиталне новчанике и предавањем готовине пренијели више од 337.000 евра.

Новац који су зарадили преваром преносили су међусобно на своје или туђе рачуне те улагали у злато и скупоцјене сатове како би прикрили незаконито поријекло.

Такође, сумњичи се да су од децембра 2023. до 30. јануара 2024. навели двојицу оштећених да отворе рачуне у лиценцираној криптомјењачници те да им омогуће приступ њиховим корисничким рачунима, обећавајући им да ће тргујући остварити добит од 18 одсто у року од шест дана. Међутим, потом су намјерно ликвидирали сва уложена средства, вриједности у криптовалутама од преко 148.000 долара.

Укупну штету полиција процјењује на већу од 465.000 евра, а наводе и да настављају радити на случају ради евентуалног откривања других оштећених.

kriptovalute

Хрватска

хапшење

