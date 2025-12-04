Полицајцу нападнутом у Сплиту се боре за живот: Избоден на крају смјене на послу

Извор:
Танјуг
04.12.2025
11:43
Хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић изјавио је данас да је полицајац избоден у Сплиту тешко повријеђен и да му се љекари боре за живот.
Божиновић је новинарима након сједнице Владе потврдио да је под надзором полиције хрватски држављанин који се доводи у везу с овим нападом, који се догодио синоћ на сплитским Билицама, у близини затвора.
Рекао је и да су медији погрешно пренијели да полицајац није био на дужности, те да мисли да му се управо завршавала смјена.
Он је критиковао објаве на друштвеним мрежама о овом нападу у којима, како је рекао, има сензационализма, клевета и злурадости и позвао на пристојно и уљудно понашање.
''Морамо бити свјесни да је некима објава на друштвеним мрежама забава, али некоме другоме, поготово ако је психички лабилнија особа, може бити окидач за неко противправно понашање. Стога молим да покажемо обзир и одговорност'', рекао је Божиновић, пренио је ХРТ.
Додао је да ће полиција утврдити све околности овог догађаја, не искључујући могућност да је могуће да је и у овом случају утицај друштвених мрежа на психички лабилну особу.
