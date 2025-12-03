Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

Извор:
03.12.2025
18:48
Коментари:1
На друштвеној мрежи ТикТок појавила се исповијест Хрватице Тихане, која тврди да је добила отказ у ресторану у Њемачкој након што је посјетила два концерта Марка Перковића Томпсона – прво у Загребу, а потом и у Сињу, током 7. и 8. мјесеца ове године – пише "ЦХ".
Према њеним ријечима, у угоститељском објекту је радила дужи временски период и никада раније није било проблема, све док послодавци нису сазнали да је била на концертима.
Тихана тврди да су власници ресторана, који су према њеним ријечима "друге вјере, али рођени у Њемачкој“, изразили незадовољство њеним одласком на концерте.
"Све је било у реду док нисам отишла на Томпсон. Одједном је настао проблем“, навела је у видеу.
За додатно погоршање односа криви, како каже, снаху власника, која је рођена у Њемачкој, али има српске коријене, наглашавајући да је управо она инсистирала на отказу.
Њена објава на ТикТоку изазвала је велику расправу, па је видео у кратком року добио на стотине коментара.
