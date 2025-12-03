Logo
Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

Извор:

Агенције

03.12.2025

18:48

Коментари:

1
Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

На друштвеној мрежи ТикТок појавила се исповијест Хрватице Тихане, која тврди да је добила отказ у ресторану у Њемачкој након што је посјетила два концерта Марка Перковића Томпсона – прво у Загребу, а потом и у Сињу, током 7. и 8. мјесеца ове године – пише "ЦХ".

Према њеним ријечима, у угоститељском објекту је радила дужи временски период и никада раније није било проблема, све док послодавци нису сазнали да је била на концертима.

Криви газдину снаху српских коријена

Тихана тврди да су власници ресторана, који су према њеним ријечима "друге вјере, али рођени у Њемачкој“, изразили незадовољство њеним одласком на концерте.

Брза цеста Клашнице

Бања Лука

Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

"Све је било у реду док нисам отишла на Томпсон. Одједном је настао проблем“, навела је у видеу.

За додатно погоршање односа криви, како каже, снаху власника, која је рођена у Њемачкој, али има српске коријене, наглашавајући да је управо она инсистирала на отказу.

Њена објава на ТикТоку изазвала је велику расправу, па је видео у кратком року добио на стотине коментара.

